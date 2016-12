Steuerentlastung fÃ¤llt bescheiden aus

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Als 2015 die Steuerschätzer wieder einmal Überschüsse in Milliardenhöhe voraussagten, ging Wolfgang Schäuble (CDU) in die Offensive. Angesichts der stetig steigenden Einnahmen des Staates versprach der Finanzminister eine Steuersenkung. Die sogenannte kalte Progression sollte entschärft werden. Diese gilt als heimliche Steuererhöhung, weil sie die Steuerlast steigen lässt auch wenn das Einkommen nur der Preissteigerung angepasst wird. Im Jahr 2016 gab es die erste Senkung. 2017 steht nun der nächste Schritt an. Auch andere Erleichterungen hält Schäuble bereit. Der Grundbetrag und die Kinderfreibeträge steigen – also der Teil des Einkommens, auf den das Finanzamt keinen Zugriff hat. Zudem zahlt der Staat zwei Euro mehr Kindergeld.

Für die Durchschnittsverdiener in Brandenburg sind das erfreuliche Nachrichten. Denn laut Berechnungen des Berliner Steuerprofessors Frank Hechtner werden die meisten von ihnen entlastet. Der Staat verzichtet dafür auf insgesamt 6,3 Milliarden Euro. Das hört sich viel an, doch kommen bei den meisten nur geringe Beträge an (Tabelle mit Kindern, Tabelle ohne Kinder). So haben Singles am Ende des Jahres maximal 99 Euro mehr in der Tasche (bei einem monatlichen Bruttolohn von 4000 Euro). Für Verheiratete mit zwei Kindern springen maximal 239 Euro heraus (bei einem Familieneinkommen von 8000 Euro).

Gering- und auch Besserverdiener müssen unter Umständen sogar draufzahlen. Wer als Ehepaar ohne Kinder zusammen bis zu 2000 Euro brutto im Monat verdient, hat 18 Euro weniger im Jahr. Bei Singles mit einem monatlichen Brutto ab 5750 Euro zieht der Staat 2017 insgesamt 177 Euro mehr vom Lohn ab als noch 2016. Für Verheiratete mit zwei Kindern sieht es sogar noch schlechter aus. Wenn nur einer arbeiten geht und dabei einen monatlichen Bruttolohn von 6000 Euro mit nach Hause bringt, muss er 2017 auf 183 Euro verzichten. Verdient der Ehepartner zusätzlich Geld, zum Beispiel 2500 Euro im Monat, dann zieht der Staat im kommenden Jahr 108 Euro mehr ab.Dass die Steuersenkung so gering ausfällt und in manchen Fällen sogar eine höhere Belastung entsteht, liegt nach Hechtners Worten an den gleichzeitig steigenden Sozialversicherungsbeiträgen. So wird die Pflegeversicherung 0,2 Punkte teurer (für Kinderlose sogar 0,25 Punkte) und steigt auf 2,55 Prozent (Kinderlose: 2,8 Prozent).

Dadurch werden insbesondere die niedrigen Einkommen belastet, weil bei Ihnen die höheren Grundfreibeträge für keine steuerliche Entlastung sorgen.Bei den Besserverdienern macht sich negativ bemerkbar, dass die Summen deutlich gestiegen sind, bis zu der Sozialabgaben gezahlt werden. Dadurch kommt es im Osten sogar zu stärkeren Belastungen als im Westen. Denn die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze für die Renten- und Arbeitslosenversicherung steigt hierzulande um 300 Euro (und damit doppelt so stark wie im Westen) auf 5700 Euro im Monat.

