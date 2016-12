Autodieb kurz nach Tat geschnappt

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenh├╝ttenstadt (MOZ) Um die 50 Fahrzeuge dürften in diesem Jahr in Eisenhüttenstadt gestohlen worden sein, in den meisten Fällen verschwinden sie auf Nimmerwiedersehen. Nicht so kurz vor Weihnachten: Dank der schnellen Reaktion eines Betroffenen konnte ein Autodieb kurz nach der Tat verhaftet werden.

Wenn der 77-jährige Eisenhüttenstädter und seine Frau von dem Ereignis erzählen, das ihnen kurz vor Weihnachten widerfahren ist, dann merkt man ihnen immer noch die Aufregung an. Eigentlich wollte das Ehepaar am 20. Dezember gegen 11.15 Uhr nur kurz Getränke bei Marktkauf holen. "Unser Honda CR-V stand geparkt und verschlossen vor dem Eingang der Flaschenannahme", erzählt der 77-Jährige. Eine Viertelstunde dauerte der Einkauf. Offensichtlich Zeit genug für einen Autodieb, mitten am Tag auf einem belebten Parkplatz innerhalb kurzer Zeit, ein Auto zu stehlen. "Nachdem wir vom Einkauf zurückgekommen sind, haben wir erschrocken festgestellt, dass unser Auto unauffindbar ist", erzählt der Eisenhüttenstädter. Schnell war die Gewissheit da: Das Fahrzeug ist entwendet worden.

Rund 50 Autobesitzern ist es in diesem Jahr in Eisenhüttenstadt ähnlich ergangen, meistens wurden die Fahrzeuge nachts entwendet. In vielen Fällen hatten es die Diebe auf japanische Modelle abgesehen, bevorzugt Honda und Mazda, und of genug verschwinden die Fahrzeuge auf Nimmerwiedersehen, weil sie umgehend über die Grenze verschoben werden.

Nicht so in diesem Fall: "Nach einem großen Schreck und mit zitternden Händen gelang es mir, mit meinem Handy die Nummer der Bundespolizei anzurufen, die ich zum Glück im Handy gespeichert hatte", erzählt der 77-Jährige. Der Beamte, den er am Telefon hatte, leitete sofort eine Fahndung nach dem gestohlenen Fahrzeug ein. Und eigentlich glaubte der Eisenhüttenstädter nicht daran, dass er seinen Honda, den er seit zehn Jahren fährt und der durch Pflege sehr gut in Schuss ist, noch einmal wiedersehen würde. "Es gab ja in der Vergangenheit bei solche Diebstählen kaum Erfolgsmeldungen", sagt der Eisenhüttenstädter. Doch diesmal sollte es anders sein. Eine Streife, die von der Fahndung gehört hatte, sah das Auto in Frankfurt, nahm sofort die Verfolgung auf. Was dann geschah, liest sich in der Polizeimeldung des betreffenden Tages folgendermaßen: "Polizeibeamte der Fahndungsgruppe Frankfurt (Beamte der Landes- und Bundespolizei) stoppten im Rahmen ihrer Streifentätigkeit in den Mittagsstunden des 20. Dezember den Fahrer eines PKW Honda in der Heilbronner Straße. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass dieses Fahrzeug kurz vorher in Eisenhüttenstadt gestohlen wurde. Die Beamten nahmen den 32-jährigen Fahrer vorläufig fest. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern noch an." Wenige Minuten später wäre der Autodieb wahrscheinlich schon über der Grenze gewesen.

Der 77-Jährige hat inzwischen einen Dankesbrief an die Polizei geschickt, der dort auch ausgehängt wurde. Gegenüber der MOZ sagt er: "Für diesen nicht alltäglichen Erfolg unser großes Dankeschön an alle Polizeibeamten der Bundes- und Landespolizei."

Auch wenn er sein Auto wieder zurück hat, so gibt es doch noch genug Aufwand im Nachhinein, mit Werkstätten, kleineren Reparaturen und der Versicherung, für die ein neunseitiges Formular ausgefüllt werden muss.

Der Dieb ist wahrscheinlich nicht ins Fahrzeug gelangt, indem er das Schloss aufgebrochen hat. Dort finden sich keine Spuren. Der Eisenhüttenstädter vermutet, dass die Funksignale der Fernbedienung für das Abschließen der Tür manipuliert wurden. Er gibt deshalb den Tipp, die Autotüren nicht mit der Fernbedienung zu verriegeln, sondern am besten die Türen mit dem Schlüssel abzuschließen.