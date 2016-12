WohlklÃ¤nge im Ratssaal

artikel-ansicht/dg/0/

Birkenwerder (OGA) In Birkenwerder hat es sich längst herumgesprochen, dass es in der "Villa Weigert" bei den regelmäßig stattfindenden Konzerten immer wieder musikalische Glanzlichter zu erleben gibt. Kurz vor dem Jahresende fand nun das 200. Konzert statt. Dieses Jubiläum wurde am Mittwochabend mit 80 Zuhörern im Rathaus gefeiert.

In der "Villa Weigert" selbst wäre schlicht nicht genug Platz gewesen, um alle Gäste für dieses besondere Konzert angemessen unterzubringen. Stattdessen konnten die Veranstalter von den "Kammermusikfreunden Birkenwerder" den Ratssaal nutzen, der mit seinem festlichen Ambiente dem Anlass gerecht wurde.

Auch das Programm, das Joachim Weigert, Inhaber der "Villa Weigert" und damit Hauptverantwortlicher für diesen Abend, auf die Beine gestellt hatte, konnte sich hören lassen. "Wir haben vor allem Künstler eingeladen, die unserem Publikum schon bekannt sind, aber auch neue Gesichter, die ab der nächsten Saison unser Programm bereichern werden", erklärte Joachim Weigert, als er die Konzertgäste begrüßte. All dies sei im Vorfeld der Veranstaltung gar nicht so einfach zu koordinieren gewesen. Doch der Aufwand hat sich allemal gelohnt.

Schon zum Auftakt des Abends spielten mit dem "Polish String Quartett" von der Deutschen Oper, begleitet von Joachim Weigert und Martin Wagemann an der Trompete, illustre Gäste auf. Es folgte mit Pianistin Erika le Roux eine gute Bekannte der "Villa Weigert". "Erika ist bei unseren Musikern sehr beliebt, weil sie so gut begleiten kann", stellte Joachim Weigert die Dame in dem eleganten roten Kleid vor. Genau das tat Erika le Roux auch bei diesem Konzert: Mit ihrem ausdrucksstarken Klavierspiel begleitete sie im Laufe des Abends die verschiedensten Künstler, unter anderem auch den renommierten Opernsänger Eike Wilm Schulte. Der inzwischen 77-jährige Bariton hat schon so manche Bühne dieser Welt gesehen, hat unter anderem an der Metropolitan Opera in New York und in Venedig gesungen und weit mehr als hundert Gesangspartien im Repertoire. Aber wer wird denn deshalb gleich abheben? Völlig unaufgeregt, ohne jede Attitüde und eher nachdenklich betrat Eike Wilm Schulte den Saal, um dann mit seiner beeindruckenden Stimme und der "Zueignung" von Richard Strauß den Raum zu füllen. Das Publikum war spürbar gebannt von diesem Auftritt.

Das "Duo Danko", das in Zukunft noch öfter zu Gast in der "Villa Weigert" sein wird, hat die Zuhörer auf eine ganz andere Art mitgerissen. Mit traditionellen russischen Stücken brachte das Ehepaar Danko jedenfalls gehörig Schwung in den Ratssaal. Abgerundet wurde die Mischung vom neu formierten Quartett "Birkenbrass", das mit Trompete, Tuba und Posaune zwei Stücke von den Beatles zu Gehör brachten. Diese Mischung kam auch beim jüngsten Gast des Abends, dem zehnjährigen Jakob Brömme, aus Birkenwerder gut an. Zuvor sei er bereits bei einem Jazz-Konzert in der Villa gewesen. Und auch nach 200 Konzerten mangelt es in der "Villa Weigert" nicht an Ideen: Für die nächste Saison sind unter anderem ein ungarischer Themenabend und ein Wettbewerb für Nachwuchsmusiker geplant.