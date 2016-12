Pfannkuchen und GlÃ¼hwein zum Schluss

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Auch in diesem Jahr finden in der Region wieder drei Silvesterläufe statt. Sie haben bereits eine gewisse Tradition.

artikel-ansicht/dg/0/1/1540942/

Strausberger Silvesterlauf: Auch im Vorjahr ging es im Stadion am Marienberg los.

Strausberger Silvesterlauf: Auch im Vorjahr ging es im Stadion am Marienberg los. © Irina Voigt/MOZ

Zuerst startet am Sonnabend der Silvesterlauf in Neuenhagen. Die Verantwortung liegt beim neu gegründeten Neuenhagener Handball Club, wobei wie in den Vorjahren die Organisationsfäden bei Jana Reuß und Gerald Sachs zusammenlaufen.

Erwartet werden zum nunmehr siebten Neuenhagener Silvesterlauf wieder an die 200 Läuferinnen und Läufer. Alle Teilnehmer finden sich auch in diesem Jahr auf dem Gutsgelände am früheren Haustierhof ein. Dort geht es um 10.15 Uhr mit einer lockeren Erwärmung los. Anschließend gehen dann die Bambini auf ihre 600 Meter lange Laufrunde. Die Erwachsenen beginnen ihren Silvesterlauf gegen 10.30 Uhr. Ihre Runde ist wieder 2,5 bis drei Kilometer lang. Die genaue Streckenführung wird je nach Witterung kurzfristig festgelegt.

Wie in den Vorjahren wird wiederum auf eine Zeitmessung verzichtet. Es gehe allein um den Spaß am Laufen, heißt es. So sind denn auch Walker und Nordic Walker herzlich eingeladen, eine, zwei, drei oder mehr Runden zu drehen. Zum Abschluss gibt es wieder Pfannkuchen, Tee und Glühwein.

Ähnlich locker geht es beim 5. Silvesterlauf in Eggersdorf bei Müncheberg zu. Dort treffen sich die Teilnehmer am Sonnabend um 10.45 Uhr am Flugplatz vor der Gaststätte "Fliegende Kiste". Die Teilnehmer können sich ab 11 Uhr auf verschiedenen Strecken testen. Los geht es mit einem 750-Meter-Schnupperlauf. Die anderen Strecken sind zwei, vier und sieben Kilometer lang. Auch in Eggersdorf sind Jogger, Wanderer und Nordic Walker gern gesehen - unabhängig vom Alter. Auch dort locken zum Abschluss Pfannkuchen und warme Getränken.

Die gibt es auch am Ziel des Strausberger Silvesterlaufs. Vorher aber wird natürlich gelaufen, und das nun schon zum 12. Mal. Die Einladung kommt wieder von der LKK Klimatechnik GmbH Strausberg, der Berliner Volksbank und der Abteilung Leichtathletik des KSC Strausberg.

Treffpunkt für Jogger, Walker und Wanderer ist um 14 Uhr das Stadion am Marienberg (zwischen Berliner Straße und Umgehungsstraße). Je nach Lust und Laune kann jeder seine Laufstrecke zwischen 2000 und 10 000 Meter persönlich festlegen. Die Organisatoren empfehlen 2900 Meter (bis zur Fähre) oder 5000 Meter (Schillerhöhe). Wer seinen Laufpass vom Vorjahr mitbringt, bekommt die aktuelle Jahresmarke eingeklebt.