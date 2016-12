Das erste Fest des Jahres

artikel-ansicht/dg/0/

R√ľdersdorf (MOZ) Traditionell werden nach dem Dreikönigstag die ausgedienten Weihnachtsbäume verbrannt. Am 15. Januar, 14 Uhr, lädt das Jugendzentrum "Notausgang" ein, in seinem Garten am Landhof 1 das neue Jahr zünftig zu begrüßen. Das Jugendclub-Team wird Kessel-Grünkohl aus dem eigenen Anbau anbieten, die AWO ist mit Kaffee und Kuchen dabei. Die Gastgeber freuen sich, dass die Jugendfeuerwehr kommt - mit Feuerwehrtechnik zum Besichtigen. "Das ist toll für unsere Jugendlichen, ein Fest mit dem ganzen Ort zu feiern", freut sich Sozialpädagogin Gabriele Mörke vom Jugendzentrum. "Das war eine gute Idee, das Traditionsfeuer beim Jugendclub zu veranstalten", sagt Organisator Stephen Ruebsam. "Hier treffen sich jetzt alle Generationen Rüdersdorfs zum ersten Fest des Jahres. Da stehen wir doch gerne am Grill und am Glühweinstand."