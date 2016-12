Klosterdorfer Wohnpark wÃ¤chst

artikel-ansicht/dg/0/

Oberbarnim (MOZ) "Die Grundstücke des zweiten Bauabschnitts im Klosterdorfer Wohnpark Kiebitzaue sind komplett verkauft." Mit dieser Kunde überraschte Bürgermeister Lothar Arndt die Gemeindevertreter Oberbarnims in jüngster Sitzung.

Die Erschließung des rund 40 000 Quadratmeter großen Areals mit sämtlichen wichtigen Medien sei gleichfalls abgeschlossen, die Schwarzdecke auf den Straßen werde im Frühjahr aufgebracht, bezog sich Arndt auf Informationen des durch Krankheit verhinderten Peter Brückner, der als Geschäftsführer die holländische van Boekel Dinvest GmbH vor Ort vertritt. Während 60 bis 70 Prozent der Käufer aus der Region kämen, würden die Übrigen aus Berlin und anderen Bundesländern bis beispielsweise aus Köln stammen.

Zum Arbeitsstand in dem an das alte Dorf angrenzenden B-Plangebiet sagte Arndt, dass laut Brückner Anfang 2017 an etwa 25 Häusern zu bauen begonnen werde. Im ersten Bauabschnitt seien 54 Häuser fertig gestellt und neun noch im Bau.

1993, also kurz nach der Wende, hatten die Klosterdorfer Gemeindevertreter den Aufstellungsbeschluss für den Wohnpark Kiebitzaue gefasst, der seit 1995 genehmigt war. Ein erstes Musterhaus wurde indes erst 2002 errichtet, der erste Zuzug erfolgte ein Jahr später, erinnerte der Bürgermeister an den anfangs schwierigen Werdegang.

"Und wir müssen bedenken", machte er geltend, "wo jetzt Häuser stehen, lagerten damals einige hunderttausend Altreifen, die die Investoren entsorgen mussten."