133Â 000 Euro offene Forderungen

Bad Freienwalde (MOZ) Der trockenste Monat in diesem Jahr war nach Angaben des Trink- und Abwasserverbands Oderbruch-Barnim (TAVOB) der September. In dem Spätsommermonat lag der Niederschlag bei sieben Litern pro Quadratmeter. Das hat der TAVOB in seinem Rückblick auf das vergangene Jahr sowie das Geschäftsjahr 2015 bei der jährlichen Verbandssitzung in Bad Freienwalde festgestellt.

Spitzenfördermonat im Trinkwasserbereich des Verbandsgebiets war der Mai mit rund 140 000 Kubikmetern Trinkwasser. Das meiste Schmutzwasser fiel laut TAVOB im Juni mit etwa 86 000 Kubikmetern an. Weiterhin verzeichnete der TAVOB in diesem Jahr 65 Rohrbrüche - bislang neun weniger als im Vorjahr, sagte Geschäftsführer Johannes Schwanz. Davon lagen drei an den Hauptleitungen, 30 an den Versorgungsleitungen und 32-mal waren Hausanschlüsse betroffen. Eine Aussage zu den dadurch entstandenen Wasserverlusten ist erst im zweiten Quartal des kommenden Jahres möglich, so Schwanz.

Der vergangene Winter bescherte dem TAVOB 26 - im Vorjahr waren es fünf - vom Frost zerstörte Wasserzähler. Dazu kamen 26 eingefrorene Hausanschlüsse durch Eigenverschulden der Eigentümer. Im Winter zuvor gab es keine.

Neu an die Trinkwasserversorgung angeschlossen wurden 42 Grundstücke. Zudem wurden 54 bestehende Hausanschlüsse ausgewechselt und einer zurückgebaut. Im Geschäftsjahr 2015 wurden 269 Störungen verzeichnet, davon 39 Kanalnetzverstopfungen und 182 technische Störungen. Im Trinkwasserrohrnetz wechselte der Verband 2350 Meter in Eigenleistung und 980 Meter durch Fremdfirmen aus. Offene Forderungen bestehen zurzeit 133 000 Euro, davon sind 45 000 Euro überfällig, so der Verband.

Wasserzähler ausgewechselt und neu eingebaut wurden bisher 1426 in Häusern, rund 200 weniger als im Vorjahr. Dazu kamen elf Großwasserzähler und 641 Gartenwasserzähler, wovon 527 durch den TAVOB gewechselt oder eingebaut wurden. Neu in diesem Jahr ist, dass Kunden ihren Zählerstand auch online melden können.

www.tavob.de/kundenservice/verbrauchsabrechnung