Gesungene Botschaft von Frieden und Freude

Seelow (MOZ) Sie ist am Mittwochabend in der Seelower Stadtkirche zu spüren - jene gewaltige Kraft, mit der ein tief verzweifelter Georg Friedrich Händel damals, im Spätsommer 1741, den "Messias"-Text vertont und sich selbst damit gerettet hatte: "Auf hebt eure Häupter" fordern die 49 Sängerinnen und Sänger des Seelower Oratorienchores stimmgewaltig. Die Leistung der Laien im Alter zwischen 16 und 81 Jahren, die seit August unter Leitung von Anja Liske-Moritz den ersten Teil von Händels Oratorium und Bachs Weihnachtskantate einstudiert haben, kann nicht hoch genug gewürdigt werden.

Der "Messias" in Seelow: Kantorin Anja Liske-Moritz und ihr Oratorienchor haben, begleitet vom Neuen Konzertorchester Berlin, Organist Arno Schneider und vier Solisten, in der Stadtkirche eine bejubelte musikalische Meisterleistung erbracht. © Matthias Lubisch

Die knapp 300 Zuhörer im voll besetzten Kirchenraum, darunter viele Freunde und Verwandte der Chorsänger, tun es am Ende auf ihre Weise: Es gibt minutenlange stehende Ovationen. Und ohne Zugabe kommen Seelows Kantorin und ihre Mitstreiter nicht von der Bühne im Altarraum.

Der Erfolg ist einmal mehr eine großartige Gemeinschaftsleistung, die trotz widriger Umstände rundum gelungen ist: Nicht nur, dass Anja Liske-Moritz selbst gesundheitlich angeschlagen ist, eine Solistin war erkrankt. Dass Mezzosopranistin Karina Repova kurzfristig eingesprungen ist, merkt wohl kaum jemand im Publikum.

Die musikalische Gesamtleistung, die das Seelower Publikum an dem Abend vergleichsweise günstig genießen kann, hat auch diese Namen: Sopranistin Sarah Behrendt, die Händels Koloraturen meistert, Tenor Gerald Beatty und Michael Rapke, der lyrische Bariton, den das Seelower Publikum seit Jahren kennt und liebt.Und natürlich Organist Arno Schneider, der sich dem Neuen Konzertorchester Berlin unter Leitung von Anna Barbara Kastelwitz zur Seite stellte.

Der Übergang zwischen Kantate und Oratorium ist fließend, die Botschaft klar und ermutigend: "Freuet euch, denn uns ist zum Heiland ein Sohn gegeben". Wie aktuell Händels Werk letztlich ist, zeigt die gesungene Fürbitte "Friede auf Erden und allen Menschen Heil". Teil 2 und 3 des "Messias" werden am Palmsonntag, dem 9. April, in Seelow zu hören sein, kündigt Anja Liske-Moritz am Ende noch an.