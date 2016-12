Der grÃ¶ÃŸte Knaller im Oderbruch

artikel-ansicht/dg/0/

Letschin (MOZ) Der Militärhistorische Verein "Königlich Preußische Artillerie zu Letschin" lädt am Silvestertag um 17.30 Uhr zum "Schau-böllern" ein. An der Küstriner Straße 29 in Letschin dürften die Kanoniere für den größten Knaller im Oderbruch sorgen.

In Stellung gebracht: Karsten Piefke, neuer Präsident des Letschiner Militärhistorischen Vereins, hat den 51-Millimeter Vorderlader des Vereins für das Schauböllern zu Silvester bereits "in Schuss" gebracht. © MOZ/Ulf Grieger

Tradition und Wandel werden bei den Letschiner Kanonieren seit der Vereinsgründung vor 15 Jahren groß geschrieben. Nachdem Helmut Lucas den Vorsitz des neun Mitglieder starken Vereins abgegeben hat, liegt die Verantwortung beim Präsidenten Karsten Piefke und seinem Stellvertreter Andreas Klinger.

Dass mit diesem Wechsel die Vereinsadresse in die Küstriner Straße zieht und mit dem Namen Piefke verbunden ist, wird viele Kenner der Militärhistorie aufhorchen lassen. Doch der frisch gekürte Präsident, der seit vier Jahren im Verein ist, winkt ab: Mit der Familie des Küstriner Militärmusikers Rudolf Piefke sei er seines Wissens nach nicht verwandt. Aber natürlich kenne er die Piefke Brüder Gottfried und Rudolf, die zahllose Militärmärsche komponiert haben, die noch heute gespielt werden, wie "Den Königgrätzer". In Österreich heißen die Deutschen, insbesondere die aus dem ehemaligen Preußen, aus diesem Grund noch immer "die Piefkes". Gottfried Piefke war ab 1860 Musikdirektor im Leibgrenadierregiment 8 in Frankfurt, Rudolf leitete ab 1860 die Regimentskapelle der 48er in Küstrin.

Die Zeit, in der sich die Letschiner Kanoniere ihre Rollen suchen, liegt jedoch rund 100 Jahre vor der der "Piefkes". " Wir sind Dreispitze und verstehen uns als Kompagnie des König Friedrich", erzählt Karsten Piefke. Ihre Kanone, ein Nachguss einer historischen 51 Millimeter-Vorderlader-Kanone, ist allerdings kein Spielzeug. Zwei mal im Jahr wird damit sogar scharf, das heißt mit Kugel, geschossen. Um das zu können, haben sich die Kanoniere geschult und die Prüfungen für den Schwarzpulverschein abgelegt.

Für Karsten Piefke, der selbst einmal in einer NVA-Panzereinheit bei Eggesin gedient hatte, ist vor allem das September-Schießen bei Eggesin immer wieder eine Erinnerung an seine Armeezeit. Außerdem nehmen die Letschiner an dem Juni-Schießen auf dem Bundeswehr-Übungsplatz bei Beelitz teil. Dabei muss auf einer Distanz von 50 und 100 Metern das Zeil getroffen werden.

Zu den Höhepunkten im Vereinsleben gehört neben den beiden Scharfschießen auch die Teilnahme an verschiedenen Festlichkeiten. So finden sie sich alljährlich am 24. Januar zum Geburtstag Friedrich II. in Potsdam oder am Friedrich-Denkmal in Letschin ein. Im nächsten Jahr werden sie wieder nach Potsdam reisen. Seit vielen Jahren gehören die Letschiner auch zum Programm der Festungstage in der Küstriner Altstadt. Das Festungsmuseum von Kostrzyn hatte erst vor Kurzem dem langjährigen Präsidenten Helmut Lucas für den Einsatz und Treue mit einer Auszeichnung gedankt. In diesem Jahr war zudem die 250-Jahr-Feier der Spinnerdörfer in Sophienthal ein größer Höhepunkt im Vereinsleben. "Das hat uns dort riesigen Spaß gemacht", erklärt Karsten Piefke. Begeistert schwärmten die Kanoniere stets von den viertägigen militärhistorischen Treffen gemeinsam mit den Landinern im September.

Der neue Präsident hat sich vorgenommen, an den Traditionen festzuhalten und die langjährigen Kontakte zu den befreundeten Vereinen und allen, die es wünschen, fortzusetzen. "Wir freuen uns über jeden, der bei uns mitmachen möchte", lädt er ein. Wer sich genauer über das Vereinsleben und Möglichkeiten der Zusammenarbeit informieren möchte, oder einfach nur den wahrscheinlich größten Knaller im Oderbruch erleben möchte, der ist am Sonnabend um 17.30 Uhr zum Schauböllern eingeladen.