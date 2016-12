Acht Filme fÃ¼r alle Klassen

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Ab Mitte Januar gibt es in Brandenburg wieder die SchulKino-Wochen, dessen Programm die Initiative "Filmernst" gestaltet. Das Union Filmtheater in Fürstenwalde lädt seine Besucher vom 17. bis 20. Januar zu acht Vorführungen ein. "Was die Anmeldungen aus den Schulen in und um Fürstenwalde betrifft, da ist noch viel Luft nach oben", erklärte Jürgen Bretschneider von "Filmernst". Anmeldungen gibt es bislang aus der Gerhard-Goßmann-Grundschule, aus dem OSZ Palmnicken und dem Bernhardinum. "Insgesamt sind es erst 105 Schülerinnen und Schüler, beim letzten Durchgang im Januar 2016 zählten wir für Fürstenwalde immerhin 360 Besucher."