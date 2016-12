Fast 50 Jahre Arbeit fÃ¼r die Toten

artikel-ansicht/dg/0/

Auf der Tafel an der Trauerhalle sind die Bestattungen des Tages aufgelistet. Namen und Uhrzeiten, mit Kreide in Schönschrift geschrieben. Karl-Heinz Semmler überprüft sie ein letztes Mal. Viel bleibt ihm nicht mehr zu tun. Seinen Schreibtisch und die Schränke hat er leer geräumt. "Die Arbeitssachen werden entsorgt, die brauche ich nicht mehr", sagt er pragmatisch. Beinahe ein halbes Jahrhundert hat Semmler auf dem Frankfurter Hauptfriedhof gearbeitet. Geplant war das nicht.

"Ich wollte Gärtner werden", sagt Semmler. Am 7. Juli 1967 fing er als Lehrling in der damaligen Gärtnerei 2, in der Johann-Eichhorn-Straße an. Zwei Jahre später wechselte er in die Gärtnerei 1, die bereits zum Friedhof gehörte. Als die Gärtnerei aufgelöst wurde, blieb er auf dem Friedhof, kümmerte sich um die Pflege der Wege, der Grünanlagen und Gräber, deckte letztere zum Totensonntag ein. "1977 suchte der VEB Bestattungswesen dann einen neuen Mitarbeiter. Ich sagte, ich probiere es 14 Tage aus - daraus wurden 13 Jahre", beschreibt der heute 66-Jährige, wie er zu dem Job kam, der bei anderen zumindest ein mulmiges Gefühl auslöst. "Einer muss es ja machen", sagt Semmler und zuckt mit den Schultern.

Körperlich anstrengend sei es gewesen, erinnert er sich. "Vier Erdbestattungen am Tag waren keine Seltenheit." Vorher mussten die Gräber ausgehoben und später wieder geschlossen werden. "Bei den Bestattungen selbst waren wir zu viert." Schwarze Anzüge, würdevolle Mienen, synchrone Bewegungen - darauf kam es an. Der tägliche Kontakt mit dem Tod sei für ihn nie ein Problem gewesen. "Man darf das nicht zu nah an sich herankommen lassen", sagt Semmler. In seiner Zeit als Bestatter holte er auch die Toten ab, mal von zu Hause, mal im Krankenhaus. War die Todesursache unklar, kamen sie in die Gerichtsmedizin, die im Gebäude der Friedhofsverwaltung untergebracht war. Alle vier Wochen hatte er Bereitschaftsdienst. "Dann war man rund um die Uhr zuständig." Da er kein Telefon hatte ("da führte zu DDR-Zeiten kein Weg rein") stand oft die Polizei vor seiner Haustür, um ihm die Adressen mitzuteilen, die er aufzusuchen hatte. "Wir waren für die ganze Stadt zuständig, es gab ja so gut wie keine Konkurrenz." In den 1980er-Jahren nahm die Zahl der Feuerbestattungen zu. Zeitweilig war Semmler auch im Krematorium eingesetzt, an das noch heute der Schornstein am Verwaltungsgebäude erinnert. Die beiden Öfen sind jedoch seit Jahren außer Betrieb, obwohl, wie sich Semmler erinnert, die Filteranlage noch nach der Wende modernisiert wurde.

1989/90 zerfiel auch der VEB Bestattungswesen. "Ein Kollege machte sich selbstständig und fragte, ob ich mitgehen würde, aber ich bin lieber auf dem Friedhof geblieben", sagt Semmler. Seitdem war er kein Bestatter mehr, sondern kümmerte sich als Friedhofsmitarbeiter um die Urnengräber und die Trauerhalle, sorgte für den Winterdienst auf den Wegen, kontrollierte Wasserhähne und nahm Termine auf den kommunalen Ortsteilfriedhöfen in Güldendorf, Hohenwalde, Lossow und Rosengarten wahr.

"Die Arbeit wird mir fehlen", sagt Semmler. Dennoch freut er sich auf den Ruhestand, vor allem auf spontane Reisen mit seiner Frau.