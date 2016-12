Darmkrebstag und Raumfahrtmedizin

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Saarow (MOZ) Etwa 1000 Besucher kamen 2016 zu den Sonntagsvorlesungen im Helios-Klinikum Bad Saarow. In dieser populärwissenschaftlichen Vortragsreihe informieren Mediziner über Diagnostik und Therapie verschiedenster Krankheitsbilder. "Ich freue mich sehr, dass wir auf so großes Interesse in der Region stoßen. Die hohen Besucherzahlen zeigen uns, dass wir mit der Auswahl unserer Gesundheitsthemen richtig liegen", sagt Klinikgeschäftsführerin Julia Christodulow. "Auch im kommenden Jahr setzen wir die erfolgreiche Vortragsreihe mit einem spannenden Programm fort. Den Auftakt für das erste Halbjahr gibt am 22. Januar ein großer interdisziplinärer Darmkrebstag", fügt Julia Christodulow hinzu.