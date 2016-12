Elf Veranstaltungen fÃ¼r alle Klassen

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Ab Mitte Januar gibt es in Brandenburg wieder die SchulKino-Wochen, dessen Programm die Initiative "Filmernst" gestaltet. Das "Movieland" in Erkner lädt seine Besucher vom 24. bis 27. Januar zu insgesamt elf Veranstaltungen ein.

"Bislang sind aber erst vier der elf Veranstaltungen nachgefragt, es gibt also noch reichlich Luft nach oben", erklärt Jürgen Bretschneider von "Filmernst". Bisher haben sich 200 Schüler - von der Löcknitz-Grundschule, der Regine-Hildebrandt-Schule und der "Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Lernen" - angemeldet. "Das Vorjahresergebnis, knapp 300 Anmeldungen, möchten wir natürlich wenigstens überbieten."

Das Programm wurde für verschiedene Altersgruppen angepasst. Die Jüngsten werden in "Molly Monster" und "Mullewapp" ihren Spaß haben. "Vorstadtkrokodile" bietet spannende Integrationsgeschichten in einem Kinderkrimi und wurde speziell ausgewählt für Klassen mit neu Zugewanderten, sagt Bretschneider. Die hürdenreiche Entwicklung einer deutschvietnamesischen Freundschaft zeigt "Ente gut - Mädchen allein zu Haus" (für 3. bis 6. Klasse). "Rico, Oskar und der Diebstahlstein" ist für 4. bis 7. Klassen. Der Film "Tschick" feiert zwei junge Helden mit trockenem Witz und großen Gefühlen. In "Das richtige Leben" (jeweils 8. bis 12. Klasse) wird der Hauptheld in die Versuchung geführt, als Drogenkurier das schnelle Geld zu machen.

"Der Olivenbaum" (9. bis 12. Klasse) ist ein Roadmovie, das an die Realität von Träumen und Visionen glaubt. Und schließlich sind noch der Animationsfilm "Findet Dorie" (2. bis 4. Klasse) und die investigative Dokumentation über "Die Eroberung der Weltmeere" (10. bis 12. Klasse) zu sehen.