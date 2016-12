Sportliche Weihnachtsfeier

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Viel zu erzählen haben die Sportlerinnen und Sportler des Vereins Leichtathletik in Beeskow, die sich auf der Suche nach dem Weihnachtsmann mit Familien samt Hunden in den Sauener Forst begaben. Warm eingemummelt, wurden die rund 100 Teilnehmer von der Revierförsterin Monique Müller und ihren Mitarbeitern mit Traktoren und Geländewagen in den Wald gefahren.