Wahl der populÃ¤rsten Sportler des Jahres 2016

Beeskow (MOZ) Bis zum 8.Februar können die Leser der Märkischen Oderzeitung für ihre Athleten zur Wahl der populärsten Sportler des Jahres 2016 in Oder-Spree stimmen. Die MOZ stellt in loser Folge alle Kandidaten vor. Heute: die Fußball-E-Junioren des SV Preußen Beeskow.

Sie haben in der vergangenen Saison 2015/16 für Furore gesorgt. Sie sammelten fünf Titel und sind damit die erfolgreichsten Nachwuchs-Kicker des SV Preußen Beeskow - die Fußball-E-Junioren. Sie sind inzwischen in der Kreisliga-Staffel Ost bei den D-Junioren unterwegs.

Und natürlich hoffen Eltern, Trainer und vor allem die Akteure selbst auf eine ähnlich erfolgreiche Saison wie zuletzt. Denn da hatten die Kreisstädter alles abgeräumt, was es abzuräumen gab. Das ist nicht nur aller Ehren wert, sondern zeigt auch, wie viel fußballerisches Potenzial in diesem Team.

Zunächst wurden die Beeskower in Strausberg Hallen-Kreismeister von Ostbrandenburg. In Eberswalde gewannen sie kurz darauf beim Turnier der 16 Mannschaften von Ostbrandenburg und Rügen durch ein 1:0 im Finale gegen Gastgeber FV Preussen den EWE-Wintercup. Es folgte der Sieg beim EWE-Cup in Seelow, erneut durch ein 1:0 im Endspiel, diesmal gegen den VfB Gramzow.

Titel Nummer 4 war der Gewinn des Kreispokals in Klosterdorf, in einem mitreißenden Finale gegen FV Erkner, das die Preußen 8:1 gewannen. Und schließlich die Kreismeisterschaft am Ende einer tollen Liga-Saison. Sieben Spiele, sieben Siege in der Vorrunde der Staffel Süd, neun Siege in neun Spielen der Meisterrunde - makelloser kann eine Bilanz nicht sein. Sechs Punkte betrug der Vorsprung der Beeskower in der Abschlusstabelle auf die SG Klosterdorf und den FC Strausberg II.

Eine Titelsammlung, für deren Aufzählung man alle Finger einer hand braucht. Wer aber steckte hinter diesem Erfolg? Da ist Jakob Reinke, die "Katze im Tor", davor das Abwehrbollwerk mit Elias Brüning, Maxi Radkiewicz, Fynn Koschenz, Thorben Hallasch und Gil Olwig,an dem sich etliche gegnerische Stürmer die Zähne ausbissen. Und für die Offensiv-Power sorgten Luca Sonnenburg, Tim Ole Wulff, Leon Schulze, Jay-Cy Tillack und Dustin Ritter, die das ein oder andere Tor-Feuerwerk zündeten. Diese Jungs, sie sind ehrgeizig, aufgeweckt und spielen leidenschaftlich gern Fußball.

Neben dem Trainer-Team um Daniel Reinke, Brian Sieczka und Peter Dorau haben auch die Eltern ihren Anteil an den Erfolgen. Als Fans, Begleiter, Sanitäter, aber auch, um Mut zuzusprechen und Trost zu spenden, wenn es mal nicht so läuft. Und ein Dank geht auch an die Nachwuchsabteilung des SV Preußen Beeskow um Benjamin Nickel, der viel Zeit in die Koordinierung der Jugendmannschaften steckt.

Die jungen Preußen-Fußballer hatten "tierisch Bock" auf die neue Saison, auch wenn sie nach dem Aufrücken zu den D-Junioren wieder die "Kleinen" in ihrer Altersklasse sind. Und natürlich mussten sie dabei auch etwas Lehrgeld zahlen. Dennoch haben sie sich mit dem fünften Platz, je zwei Siegen und Unentschieden sowie drei Niederlagen sehr gut geschlagen.