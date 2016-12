Dank an 100 Helfer

artikel-ansicht/dg/0/

F├╝nfeichen (MOZ) Die Kirchengemeinde Müllrose und Fünfeichen will in einem Gottesdienst am 22. Januar um 10.30 Uhr in Fünfeichen ihren ehrenamtlichen Helfer danken. Es werden rund 100 Teilnehmer erwartet, sagte Pfarrer Matthias Hirsch. Er wird an diesem Sonntag predigen. Nach dem Gottesdienst wird der festliche Mittagstisch für alle Helfer im Fünfeichener Freizeitzentrum gedeckt werden.