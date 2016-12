Spenden statt Blumen

artikel-ansicht/dg/0/

MĂŒllrose (MOZ) Rund 1500 Euro sind an Spenden für die Sanierung der Glockenanlage und der Kirchturmuhr in dem Gotteshaus jetzt anlässlich des 60. Geburtstages von Pfarrer Matthias Hirsch eingesammelt worden. Er hatte gebeten, auf Blumen und Geschenken zu verzichten und dafür für die Sanierung zu spenden. Zu seinem Geburtstag fand ein kleines Konzert. Wie er am Donnerstag mitteilte, kann mit der Sanierung einer Glocke 2017 begonnen werden, wahrscheinlich auch mit den Arbeiten an der Uhr.