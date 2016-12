Neue GebÃ¼hren fÃ¼r Kitas

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Nun ist es gleichsam amtlich: Ab dem kommenden Jahr gelten in Eisenhüttenstadt neue Gebühren für die Betreuung in Krippe, Kita und Hort. Die entsprechende Gebührensatzung ist im Amtsblatt veröffentlicht worden und findet sich unter anderem auf der Homepage der Stadt (www.eisenhuettenstadt.de/Rathaus/Amtsblatt). Die neuen Gebühren bedeuten für alle Eltern eine Entlastung im Vergleich zur bisherigen Berechnung. So werden nun zwei Freimonate berücksichtigt (bisher gab es keinen), auch wurde ein Geschwisterbonus eingeführt. Dabei muss für das älteste Kind der volle Gebührensatz gezahlt werden, die nächsten erhalten Ermäßigung.