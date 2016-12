Am Hocker geturnt und die Puschel geschwungen

artikel-ansicht/dg/0/

Eingefunden hatten sich in der Turnhalle die Turnerinnen aller Altersklassen und einige Frauen der Gymnastikgruppen, um das Sportjahr 2016 mit einer Show für die Eltern, Großeltern, Geschwister und Freunde des Turnsports abzuschließen. Abteilungsleiter Frank Wokittel bedankte sich bei allen Übungsleitern, Assistentinnen, Kampfrichtern und Eltern für die gute Unterstützung und Zusammenarbeit. "Ohne sie gäbe es kein Vereinsleben", sagte er.

Die Halle war gut gefüllt und darauf hatten sich die Organisatoren eingestellt. Ebenso mit dem Programm. Denn da die Turnerinnen sonst in zwei kleinen Hallen mit jeweils zwei Wettkampfgeräten turnen, wäre organisatorisch ein Schauturnen an den üblichen Wettkampfgeräten kaum möglich gewesen. So wurden andere Beiträge präsentiert, die mit großem Beifall bedacht wurden.

Die Gymnastikfrauen zeigten eine Fitnesschoreografie zum Titel "Atemlos" von Helene Fischer. Danach präsentierten die Kleinsten, die Turnerinnen der Pflichtstufe 1, was sie bisher gelernt haben. Die Turnerinnen der P 4-5 begeisterten mit ihrer Übung zur Teilnahme am Internationalen Deutschen Turnfest im Juni 2017 in Berlin. Zehn Mädchen werden mit Trainerin Petra Wallschläger und FSJlerin Lisa Radloff bei der Stadiongala beim Kinderbild "Wie bunt ist das denn" am 6. Juni im Olympiastadion aktiv sein. Auch die Pyramide klappte hervorragend.

Die Turnerinnen der Leistungsklasse 4 Kinder wählten das Balkenbrett für ihre Vorführung. Auch wenn es viel breiter ist als der zehn Zentimeter breite Balken, muss man trotzdem konzentriert turnen, um nicht zu stürzen. Alle kamen gut durch. Monique Maas, Charlotte Minschke und Amelie Witza zeigten im Anschluss noch ihre neuen Bodenübungen. Den Abschluss bildeten die Jugend- und Erwachsenenturnerinnen mit Sprüngen am Minitramp und einer Hockerakrobatik. Elf Turnerinnen rundeten jeweils an einem Hocker mit einer eigens entwickelten Choreografie die doch "atemlose" Show der Stahl-Turnerinnen ab.

Das Abschlussbild gestalteten alle Turnerinnen von klein bis groß mit dem ebenfalls selbst entwickelten Puscheltanz zum Titel "Last Christmas" von Wham.