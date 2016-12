"Sehr kreativ und Ã¤uÃŸerst bescheiden"

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1540962/

Am Arbeitsplatz: Der freischaffende Musiker Andreas Wenske unterrichtet an der Musikschule Hugo Distler und spielt beim Deutschen Kammerorchester Berlin die zweite Oboe.

Am Arbeitsplatz: Der freischaffende Musiker Andreas Wenske unterrichtet an der Musikschule Hugo Distler und spielt beim Deutschen Kammerorchester Berlin die zweite Oboe. © Edgar Nemschok/MOZ

Der Chef ist des Lobes voll über seinen Mitarbeiter. Alexander Braun könnte sich seine Musikschule Hugo Distler ohne Andreas Wenske in der erreichten Vielgestaltigkeit nicht mehr vorstellen. "Andreas kann Projekte organisieren, Leute zusammenholen, begeistern und bei der Stange halten", sagt Braun. Und er hält seinen Kollegen für "einen der ganz großen Musiker", sagt Braun, was viele Leute bestätigen würden. Andreas Wenske ist solche Lobeshymne auf seine Person fast peinlich. "Und, er ist äußerst bescheiden", setzt Braun noch hinzu.

Wenske spielt Oboe und Klavier und er unterrichtet seit vielen Jahren an der Musikschule. Er hat Oboe und Klavier an der Hochschule für Musik Hanns Eisler studiert, nachdem er an der Spezialschule für Musik sein Abitur gemacht hatte. Zuerst wirkte er als Musiker an der Neubrandenburger Philharmonie und ist jetzt als freischaffender Künstler ständiger Gast beim Deutschen Kammerorchester Berlin, wo er die zweite Oboe spielt.

"Das ist so ein weich-schwingendes Instrument, es klingt und singt", gerät Wenske ins Schwärmen, wenn er von der Oboe spricht. Und dieses Schwärmen, die Freude an der Musik möchte er in jeder Unterrichtstunde seinen rund 40 Schülern vermitteln.

Aber nicht nur wegen seiner Fertigkeiten als Lehrer möchte die Musikschule ihn nicht mehr missen. Erst vor Kurzem feierte die Kinderoper "Mozart auf Reisen" aus der Komponistenfeder von Andreas Wenske zehn Jahre nach der Uraufführung zum zweiten Mal Premiere. "Bewundernswert ist an diesen Kompositionen, dass sie Wenske zwar geschrieben hat, sie aber klingen, als wenn sie aus Mozarts Zeit stammen. Er schafft so ein absolut stimmiges Bild", wertet Braun. Andreas Wenske hätte selbst gern mehr Zeit zum Komponieren, sagt er. "Wenn man viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat, dann sucht man doch immer nach Wegen und Möglichkeiten, ihnen alle Facetten der Musik nahe zu bringen." Solche Kinderopern seien Gelegenheiten, gemeinsam etwas zu schaffen und vieles von Musik, Tanz bis Theater zu verbinden, sagt er.

Wenske ist zudem ein Meister der Improvisation an seinen Instrumenten. Und dazu gehören auch Kirchenorgeln. Gerade in diesen Tagen hat er zahlreiche Termine - am Heiligen Abend waren es vier - und so wenig Zeit, daheim zu sein. In den gut besuchten Weihnachtsgottesdiensten in Kirchen von Ahrensfelde und Friedrichshagen saß er an der Orgel.

"Wenn man Menschen mit der Musik erreicht, das können manchmal auch nur ganz kleine Augenblicke sein, das ist es", sagt er und fügt hinzu, dass er nicht so gern über Musik reden würde, sondern sie lieber "fühlen möchte".