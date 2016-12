"Wir sind wie MarathonlÃ¤ufer"

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Mit Pauken und Trompeten werden die Musiker vom Ensemble TOP Leipzig die Silvesternacht einläuten. Zum Jahresausklang in der Konzerthalle heißt es Ohren spitzen, denn neben der Eurovisionshymne wird auch Musik von Bach ertönen, erklärte TOP-Leipzig-Musiker Frank Zimpel Katrin Hartmann.

Herr Zimpel, sind Sie auf das Silvesterkonzert in der Bad Freienwalder Konzerthalle vorbereitet?

Aber natürlich. Die Vorbereitungen für Konzerte laufen immer. Das ganze Jahr. Wir üben unsere Stücke natürlich regelmäßig ein, nicht erst kurz vor den Auftritten.

Das war auch bei ihrem jüngsten Auftritt in der Kirche Neuenhagen zu merken.

Es ist schön, wenn die Leute sich erinnern und sich auf uns freuen. In Bad Freienwalde waren wir bereits mehrmals in der Konzerthalle zu Gast und freuen uns auch immer wieder, dort gastieren zu dürfen. Ich glaube, mittlerweile dürften es acht oder zehn Besuche gewesen sein.

Sind die Feiertage rund um den Jahreswechsel eine geruhsame oder eher stressige Zeit für Sie?

Es ist verrückt, denn als Kantor stehe ich ja eigentlich auch für Geruhsamkeit und Besinnlichkeit. Aber während der Feiertage sind wir ständig unterwegs. Wir sind von Beruf eigentlich Autofahrer. Aber das ist eben in dem Beruf so.

Wie viele Konzerte spielen Sie denn um den Jahreswechsel?

Das sind viele. Gezählt habe ich sie nicht. In diesem Jahr spielen wir insgesamt 102 Konzerte. Das Silvesterkonzert in Bad Freienwalde wird am Sonnabend unser 101. sein.

Das heißt danach müssen Sie noch einmal ran?

In der Tat. Wir werden in Freienwalde gegen 13 Uhr eintreffen und uns abends wieder auf den Nachhauseweg machen. Wir sind eben wie Marathonläufer.

Wo werden Sie danach noch spielen?

Wir fahren zurück in unsere Heimat, nach Leipzig. Wenn alles klappt, sind wir um Mitternacht wieder bei unseren Familien, um des Anstoßens willen.

Das ist eine Menge Programm.

Als Kantor wird man in der Weihnachtszeit nicht arbeitslos. Seit 1998 bin ich mit Alexander Pfeifer als Duo unterwegs. Seitdem haben wir ungefähr 950 Konzerte zusammen gespielt.

Das lässt vermuten, Sie sind gut aufeinander eingespielt. Auf was können sich die Zuschauer denn am Sonnabend freuen?

Wir werden zu viert als TOP Leipzig auf der Bühne stehen. Die Zuschauer können sich auf die Eurovisionshymne von Charpentier freuen. Außerdem ist es für uns als Leipziger quasi Pflicht, etwas von Bach zu spielen. Auch Reger, der Jubilar, wird in unserem Programm vorkommen. Mit verschiedenen Chorälen werden wir zudem das alte Jahr verabschieden und das neue begrüßen. Zum Schluss wird es wieder etwas moderner.

Geht die musikalische Reise für Sie an Neujahr weiter?

Ja, am 1. Januar werden wir in Ahlbeck an der Ostsee auftreten.

Die Karten für das Silvesterkonzert am Sonnabend um 15 Uhr in der Konzerthalle sind bereits ausverkauft. Eine Warteliste besteht ebenfalls.