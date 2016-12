Solarstrom vom SÃ¼dhang der alten Deponie

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Bis zum Jahresende errichten die Mitarbeiter der Firma Sunfarming aus Erkner auf dem Südhang der ehemaligen Mülldeponie Seelow einen Solarpark. Vorarbeiter Timo Zeier war auch über die Weihnachtsfeiertage mit den überwiegend rumänischen Arbeitern vor Ort, um das Projekt voranzubringen. Die Mitarbeiter sind allesamt Spezialisten, einige sind Ingenieure, erklärt Projektleiter Karsten Bühring. Der Park wird rund 3,5 Hektar groß werden und einen Spitzenwert von drei Megawatt erreichen, informiert Bauleiter René Weigel. "Wir liegen auch gut im Plan und werden es schaffen", so Weigel. Grund für die Eile sind Änderungen im Einspeiseenergiegesetz, die ab 1. Januar in Kraft treten. Für mittelständische Unternehmen werden sich solche Vorhaben künftig nicht mehr rechnen.

Die Deponie ist Kreiseigentum. Der Kreistag hatte im September dem Antrag des Entsorgungsbetriebes (EMO) zugestimmt, Deponieflächen in Seelow und Hennickendorf an die Firma Sunfarming zu verpachten. DieFirma hatte schon die kreisliche Deponie Wriezen mit einem Solarfeld bestückt. Auch die Hennickendorfer Deponie hat bereits ihr Solarfeld mit 7200 Modulen bekommen; in Seelow werden es 11 808.

Die Realisierung der Projekte hat auch für den Kreis Vorteile. Denn die Einnahmen aus der Pacht - in Seelow werden rund 9000 Euro und in Hennickendorf 25 000 Euro jährlich veranschlagt - wirken sich gebührensenkend aus.