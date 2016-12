artikel-ansicht/dg/0/

F├╝rstenwalde (MOZ) Fürstenwalde (MOZ) Die festliche Ehrung der Fürstenwalder Sportler des Jahres steigt am 18. Februar (11 bis 13 Uhr) im Festsaal des Alten Rathauses. Zuvor muss über die Stimmzettel in der MOZ oder auf der Internetseite der Stadt www.fuerstenwalde-spree.de die Wahl der Kandidaten erfolgen - Abgabeschluss bei der MOZ, im Bürgerbüro, per Post und Internet am 6. Februar.