Weihnachtsgeld fÃ¼r freie Schulen und Sportbund

Der SSB hatte 2016 mit Zuschüssen in Höhe von 399 100 Euro kalkuliert. Der Betrag wurde nun endgültig freigegeben, auch wenn ein Teil der Summe für Personalkosten bereits im Laufe des Jahres ausbezahlt worden war. Denn der Verband übernimmt Aufgaben - wie die Vergabe von Sportstätten - um die sich sonst die Stadt kümmern müsste. Der Restbetrag kommt nun vor allem den 80 im SSB organisierten Vereinen und ihren rund 10 000 Mitgliedern zu Gute. Das Geld fließt in Mieten, Pachten, Betriebskosten oder Fahrtkostenzuschüsse für Wettkämpfe. "Im vergangenen Jahr gab es diese Zuschüsse nicht. Ein weiteres Jahr ohne diese Mittel hätte einige Vereine in große finanzielle Schwierigkeiten gebracht", berichtet Stefan Köber, Nachfolger von Klaus Karafiat als Geschäftsführer beim SSB.

Hintergrund für die Freigabe der Mittel sind Fortschritte bei der Haushaltskonsolidierung. Erstmals seit vier Jahren hatte das Land - unter Auflagen - wieder einen Frankfurter Etat noch im laufenden Haushaltsjahr genehmigt. Die Satzung trat am 13. Dezember in Kraft. Bis dahin konnte die hochverschuldete Stadt haushaltsrechtlich nur Geld für Dinge zur Verfügung zu stellen, die entweder gesetzlich vorgegeben sind oder für die eine vertragliche Bindung besteht, nicht jedoch für viele gänzlich freiwillige Leistungen. Hierzu bedurfte es erst einer Bestätigung des Haushaltes durch die Aufsichtsbehörde.

Neben dem Stadtsportbund profitieren auch die beiden freien Schulen von der Genehmigung. Entsprechend eines Stadtverordnetenbeschluss bekommen sie sogar die aus den Jahren 2014 und 2015 liegengebliebenen Zuschüsse mit überwiesen - 17 400 Euro für die Evangelische Grundschule, 70 800 Euro für die Waldorfschule. Zusätzlich wurde mit den Einrichtungen nun eine langfristige Vereinbarung getroffen, die ihnen die Zuschüsse auch zukünftig garantiert, solange sie im Haushalt mit veranschlagt werden.

"Das vielfältige soziale und kulturelle Angebot in unserer Stadt wird durch die verschiedenen Leistungsträger bereichert. Dass wir ihnen kurz vor dem Jahreswechsel noch die für 2016 vorgesehenen Mittel ausreichen können, würdigt deren hervorragende Arbeit", erklärte Sozialdezernent Jens-Marcel Ullrich. Oberbürgermeister Martin Wilke ergänzte, dass die Haushaltskonsolidierung weitergehen soll. Ziel sei eine zügige Genehmigung des Etats 2017. "Damit schaffen wir die Voraussetzungen, alle freiwilligen Leistungen, die für die Stadtentwicklung von besonderer Bedeutung sind, zu finanzieren."

Kämmerin Corinna Schubert hatte bereits vor wenigen Tagen in einer Presseerklärung dafür geworben, den Blick auf das in den vergangenen Monaten Erreichte zu lenken, statt Frankfurt "immer nur ins schlechte Licht zu rücken" - eine Replik auf Aussagen der Frankfurter Linken-Führung zur Entwicklung der Stadt.

Corinna Schubert sieht hingegen eine Trendwende eingeleitet. "Noch nie in den zurückliegenden Jahren waren wir so dicht davor, einen strukturellen Ausgleich unseres Haushaltes zu erreichen und uns finanzielle Beinfreiheit zu verschaffen." Verwaltung und Kommunalpolitik seien gemeinsam in der Verantwortung, den Nachfolgegenerationen stabile Kommunalfinanzen zu hinterlassen. Diese Arbeit trage erste Früchte.

Dem gegenüber stünden allerdings Planungsunsicherheiten und mögliche finanziellen Auswirkungen durch die Kreisreform. Ein Vorwurf der Kämmerin: "Statt stetiger Zuweisungen wie bisher für kommunale Investitionsmaßnahmen zu ermöglichen, zwingt uns das Land zu Kreditaufnahmen und damit zu weiteren Verschuldungen." Auch die ab 2018 geplanten Überschüsse im Haushalt gingen komplett in die Schuldentilgung "und nehmen der Stadt damit jeglichen Raum für Investitionen in die Zukunft". Die geplante, über zehn Jahre gestreckte Teilentschuldung sei zudem "nicht die Perle, als die sie verkauft wird." Nach ihren Berechnungen "würde unser städtischer Haushalt pro Jahr nur um 130 000 Euro bei den Zinsen entlastet - keine adäquate Gegenleistung für den Bedeutungsverlust", sagt Corinna Schubert.