Aus "Moden Wilke" wird "Melanie Moden"

Im April 1996 hatte Marianne Wilke, die studierte Kunstlehrerin, Schneidermeisterin und immer modebegeisterte Frau, das Geschäft am Markt in Lieberose eröffnet. Zwei Jahre später stieg Melanie Schulze, auch sie ist Schneiderin, als Verkäuferin mit ein. "In all den Jahren habe ich viel von Frau Wilke gelernt, wie der Einkauf der Waren abläuft, dass man jeden Kunden respektiert, wie man bedient und berät, wie man es schafft, immer im aktuellen Trend zu liegen", lobt Melanie Schulze ihre Noch-Chefin.

Umgekehrt traut auch Marianne Wilke ihrer langjährigen Mitarbeiterin zu, das Geschäft weiter erfolgreich zu führen. Mit dem Erwerb der Immobilie habe sie sich auch eine Sicherheit fürs Alter geschaffen. "Es ist für mich Zeit zu gehen, auch um Melanie eine Zukunft zu geben", sagt Marianne Wilke. In all den Jahren hätte sie selbst viel von sich gegeben, sechs Tage die Woche. Der finanzielle Druck sei enorm. Zwar seien die Umsätze gestiegen, aber gleichzeitig auch die Kosten, bekennt die Geschäftsfrau, die sich nicht zur Ruhe setzen wird, sondern privat viele Pläne hat.

Dem Geschäft erhalten bleibt Anke Horn, die in der Schneiderei arbeitet, Sachen von Kunden schnell und perfekt ändert.

Immer der neuste Trend, klassisch, aber alltagstauglich - diesem bisherigen Anspruch will auch Melanie Schulze genügen. Und sie wünscht sich, dass die Kunden ihr die Treue halten. Viele kommen ja nicht nur aus Lieberose und Umgebung, sondern auch aus Cottbus, Frankfurt und sogar Berlin.

Das überschaubare, gut sortierte Angebot, die fachliche, individuelle Bedienung und die freundliche Atmosphäre möchte sie aufrechterhalten.