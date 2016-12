Einkaufen an Sonntagen

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Im nächsten Jahr können die Geschäfte in Beeskow an folgenden Sonntagen öffnen : am 7. Mai aus Anlass des Frühlingsfestes, am 17. September zum Herbstmarkt, am 3. Dezember wegen des Weihnachtsmarktes und am 17. Dezember im Rahmen der Aktion "Weihnachtliches Beeskow".