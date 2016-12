Hoffen auf Sanierung des Turms

artikel-ansicht/dg/0/

Gro├č Lindow (MOZ) Die Kirchengemeinde will 2017 die Sanierung des Glockenturms angehen. Dafür hat man in diesem Jahr bei vielen Veranstaltungen Spenden eingesammelt, auch ein Großteil des Erlöses des Weihnachts- und Kirchfestes sowie des abendlichen Konzertes von Peter Orloff und seinen Schwarzmeerkosaken will man für dieses Vorhaben verwenden.