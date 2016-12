Das klingt schon richtig gut...

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (tms) Für eine Bescherung nach dem Weihnachtsfest sorgte Jens-Uwe Oppenborn in der St. Gotthardtkirche. Das Vorstandsmitglied der Brandenburger Bank trumpfte mit zwei Schecks auf, die der Kirchengemeinde die Restsumme für die 70.000 Euro teure Orgelsanierung einbringen. Ein Jahr lang wurde die Werbetrommel für das ehrgeizige Spendenprojekt gerührt, was unzählige Einzelspenden einbrachte und zum guten Jahresschluss eine ganz dicke Summe: Die VR-Stiftung der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Norddeutschland spendiert 15.000 Euro, setzt dazu aber zehn Prozent Eigenanteil voraus, die statt der Kirchengemeinde die Brandenburger Bank beisteuert. Nicht ganz unschuldig daran ist Sandra Damaschke, die Gemeindemitglied ist sowie Personalleiterin bei Metallbau Windeck: "Da unsere Firma schon häufiger gemeinsame Aktionen mit der Brandenburger Bank gestemmt hat, bin ich mit dem Orgel-Projekt auf die Brandenburger Bank zugegangen. Im Rahmen unserer Möglichkeiten wollten wir als Metallbau Windeck GmbH 500 Euro zur Verfügung stellen und suchten noch nach einem weiteren Partner, um mehr zu bewirken. Gleich beim Erstgespräch mit Herrn Oppenborn wurde die Möglichkeit der VR Stiftung erwähnt..."