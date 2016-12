KÃ¤lte ist reine Kopfsache

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Wer die Wriezener Eisbären in straßentauglicher Kleidung sehen will, muss seinem Bett am Neujahrstag vor 11 Uhr Adé sagen. Denn danach wagen sich die Eisbären zum traditionellen Neujahrsbad wieder in die Fluten des Wriezener Waldbades.

Auch einen Wriezener Eisbären erwischt es mal mit einer Erkältung. So hatte der jüngste im Bunde der Oderbrücher Eisbader in diesem Jahr auch schon mit einer laufenden Nase zu kämpfen. Aber einen richtigen Eisbären haut so leicht nichts um, sagt Benjamin Carow und lacht. Er ist vor einem Jahr zu den Eisbadern gekommen und seitdem regelmäßig dabei. "Kaltes Wasser liegt mir mehr als warmes", sagt der 16-Jährige. Sein Großvater animierte ihn dazu, "mal mitzukommen". "Ihm musste ich eben beweisen, dass ich ein harter Hund bin", sagt Benjamin Carow und grinst. Härte hat er bereits bewiesen. Denn Anfang des Jahres zeigte die Wassertemperatur im Waldbad nur um die Null Grad Celsius an. In der Luft lag die Temperatur im Minusbereich. An diesem Tag musste ein Loch in die Eisfläche auf dem Gewässer geschlagen werden, erinnert sich Benjamin Carow.

Auch einer der ältesten Eisbären kann sich daran noch erinnern. Manfred Ihnow lässt sich das eiskalte Badevergnügen seit sechs Jahren nicht mehr entgehen. "Ich bin einfach gerne draußen. Ich finde es sehr entspannend", sagt der 67-Jährige, der in Wriezen auch einen Garten bewirtschaftet und von dem Grundstück des öfteren in die Alte Oder steigt. An den Wechsel zwischen warm und kalt ist er bereits gewöhnt. "Ich gehe seit Jahren in die Sauna", sagt Manfred Ihnow.

Für den perfekten Übergang ins eiskalte Wasser hat er einen Tipp: "Nicht jammern, einfach zügig reingehen", sagt der Eisbär. Um einem Kälteschock zu entgehen, sei es wichtig, zunächst Arme und Beine mit ein paar Tropfen zu besprenkeln. Kälte sei vielmehr eine Kopfsache. Auf keinen Fall sollte aber der Kopf untergetaucht werden, sagt Manfred Ihnow. "Die meiste Wärme wird immerhin über ihn abgegeben."

Die passende Kopfbedeckung haben die meisten Eisbären zum Glück dabei, meist außerhalb des Wassers, manchmal sogar im Wasser: gelb-blaue Pudelmützen besetzt mit einer weißen Bommel. Diese Mützen haben Seltenheitswert, denn nicht alle Eisbären besitzen eine der beliebten Kopfbedeckungen. "Die Pudelmützen wurden in meiner Familie gestrickt", erzählt Ina Beyer, eine von sieben Eisbärinnen, die regelmäßig dabei sind.

Noch sind die Frauen in der Unterzahl, "aber sie haben mächtig aufgeholt", sagt Manfred Ihnow und lacht. "Meistens rangieren wir zwischen zehn und 23 Teilnehmern", erzählt Heiko Beyer. Begrenzungen oder Voraussetzungen, um dabei zu sein, gibt es nicht. Im Gegenteil, sei jeder willkommen, der sich den Sprung oder auch das langsame Hineingleiten ins kühle Nass zutraut. "Bei uns kann jeder selbst entscheiden, wie weit er reingeht, ob er sich nur nass macht oder eine Runde um den Steg schwimmt", sagt Heiko Beyer.

Eingefleischte Eisbader bleiben dann auch schon mal fünf Minuten im Wasser. Oder wagen nach mehreren Runden um den Steg einen Sprung, bei dem auch der Kopf nass wird. Alles Erfahrungswerte und Entscheidungen, die jeder nach eigenem Empfinden treffen sollte, sagt Heiko Beyer.

Über Zuwachs freut sich die Eisbadergemeinschaft immer. Denn lustig geht es bei fast allen Treffen zu. Nach dem Sprung ins kühle Nass gibt es zudem auch mal ein warmes Getränk oder eine Bratwurst. Eins sollte allerdings nicht fehlen: warme Kleidung für danach.

Neujahrsbaden der Wriezener Eisbären: Sonntag, 11 Uhr im Waldbad Wriezen