Schottischer Abend im Oderbruch

Neulewin (MOZ) Das Café am Storchennest in Karlsbiese ist nicht zu verfehlen. Vor dem hellgrünen, etwas zurückgesetzten Neubau steht ein Mast mit Storchennest. Doch Matthias Bulicke muss lachen: "Es gibt Gäste, die danach fragen". Am Karfreitag hat der gelernte Hotelfachmann mit seiner Frau Susan das Café mit je 30 Plätzen drinnen und auf der Terrasse eröffnet und zeigt sich mit der Entwicklung seither zufrieden.

F√ľhlen sich im Oderbruch heimisch: Susan und Matthias Bulicke vor ihrem Caf√© am Storchennest in Karlsbiese © Joachim Bulicke

Immerhin sei das Ganze eine Bauchentscheidung gewesen, sagt er, der im nahen Neutrebbin aufgewachsen ist. 1998 war er jedoch ins bayerische Reit im Winkl gegangen, um seine Ausbildung zu absolvieren. Dort habe er auch seine Frau Susan kennengelernt, die aus Bautzen stammt. Später waren die beiden heute 35-Jährigen auf die österreichische Seite nach Kössen gewechselt, wovon eine Dankesurkunde der Wirtsleute des Gasthofs Erzherzog Rainer im Café in Karlsbiese zeugt.

"Dass es zum Verkauf steht, wussten wir, aber wir haben keinen Gedanken daran verschwendet, dass es mal etwas für uns sein würde", erzählt Bulicke. Während des Saisonurlaubs im April 2014 hätten sie bei einem Ausflug an die Oder das Maklerschild gesehen. "Es war Freitag und Sonntag wollten wir zurück nach Tirol. Doch noch am Sonnabend konnten wir uns alles anschauen und haben dann am Montag Bescheid gesagt." Im November sei der Kauf perfekt gewesen, im April 2015 folgte der Umzug.

"Wenn wir länger nachgedacht hätten, wären wir wohl in Österreich geblieben", meint Bulicke und verweist unter anderem auf den Freundeskreis, den sie sich dort nach mehr als zehn Jahren aufgebaut hatten. Im Nachhinein habe aber alles gepasst. Sohn Philipp (jetzt 6) sei im Oderbruch eingeschult worden und habe mit Johannes (2) inzwischen einen Bruder. "Wir wollten alles in Ruhe angehen, die Eröffnung vorbereiten, renovieren, Mobiliar anschaffen."

Dass seine Frau an diesem Vormittag nicht da ist, hat einen einfachen Grund. "Bis Ostern arbeitet sie als Verkäuferin", sagt Bulicke und hofft, dass das Café bald so viel einbringt, dass beide das ganze Jahr über davon leben können. Zur anstehenden Silvesterparty wird sie ihren Mann wieder unterstützen, der zwischendurch mal raus muss, weil Getränke geliefert werden.

Für Familienfeiern und Catering steht er auch in den nächsten Wochen zur Verfügung. Regulär öffnen werde das Café jedoch erst wieder ab 4. Februar - vorerst an den Wochenenden ab 13 Uhr, ab der Osterwoche dann Mittwoch bis Sonntag ab 11 Uhr. Als erste Veranstaltung im neuen Jahr sei am 1. April ein schottischer Abend geplant. "Nach dem Menü wird es ein Whisky-Tasting mit Jason Turner, Markenbotschafter von William Grant and Sons, geben", kündigt Bulicke an. Auch der spanische Abend erlebe eine Neuauflage.

Gute Erfahrungen machen Bulickes mit Tagesausflüglern und Radtouristen. Letztere seien oft organisiert "rund um Berlin" unterwegs. "Die Etappe von Hohenwutzen nach Buckow führt direkt an uns vorbei." Neben Bockwurst, Bulette, Schmalzbrot oder Matjes nach Hausfrauenart sei vor allem der selbst gemachte Kuchen gefragt. "Die Käse-Sahne-Torte mit Pfirsich ist der Renner, auch Himbeer-Sahne-Torte geht gut, die Älteren bestellen gern Schwarzwälder-Kirsch- oder Eierlikör-Nuss-Torte."