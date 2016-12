Sehnsucht bei "Mehr vom Meer" geweckt

artikel-ansicht/dg/0/

Gro├č Neuendorf (MOZ) Es ist traditionell für viele Kulturfreunde der erste wichtige Termin im neuen Jahr: Um 15 Uhr lädt Stefan Hessheimer am Sonntag in seine Galerie "Koch und Kunst" ein, um mit einer Lesung und Musik eine Ausstellung zu eröffnen. Der Titel diesmal lautet: "Mehr vom Meer", verbunden mit den Koordinaten von Trassenheide auf Usedom, wo die meisten Fotos entstanden. In den Räumen in der Poststraße 12 stellt Simone Birkelbach, Jahrgang 1958, aus.

Aufgewachsen in Berlin-Wedding, in der westlichen Wollankstraße, war sie als Kind mit der Fotografie in Kontakt gekommen. Ihr Vater, ein begeisterter Hobbyfotograf, legte den Grundstein für ihre spätere Leidenschaft. Als Autodidaktin festigte sie ihre Fertigkeiten. Von 2010 bis 2015 widmete sich die gelernte Zahnarzthelferin der Konzertfotografie. Sie fotografierte erfolgreich vor den Bühnen in Berlin und Brandenburg unzählige Bands aus den unterschiedlichsten Musikgenres. Daneben entstanden Aufnahmen von Buchlesungen und Dokumentationen in einem Berliner Radiostudio.

2015 zog sie ins Oderbruch, fotografierte dort vor allem Natur und Landschaft. Dort hat sie auch die analoge Schwarzweiß-Fotografie für sich entdeckt und entwickelte Filme und Bilder. Um sich auch fotografisch weiter zu entwickeln, belegte Sie Kurse bei dem Fotografen Stefan Hessheimer. "Da hab ich gelernt, die Kamera gerade zu halten, den Bildaufbau zu bestimmen, mit Stativ zu arbeiten, Gebäude und Landschaft zu fotografieren", erzählt sie. Vier Kurse hat sie insgesamt in Groß Neuendorf belegt.

Die Liebe zur Ostseeküste wurde 2014 bei einer Reise mit dem Fotoclub Lichtenberg dorthin geweckt. Menschenleere Strände vor Sonnenaufgang, die Naturgewalt bei Sturm und die Weite des Meeres beeindruckten sie stark. Besonders faszinierten sie die dort lebenden Vögel und ihr Verhalten untereinander. Die Besucher der Ausstellung können sich auf ein bisschen Urlaub für die Augen freuen, See-Süchte ausleben. Neben Usedomstränden zu verschiedenen Jahreszeiten sind Möwen zusehen und Stimmungen von Warnemünde bis Trassenheide.

Die Veranstaltung zu Neujahr wird vor allem wieder ein Treffen der Oderbrücher. Ralph Weber (Schlagzeug) und Stefan Hessheimer (Mundharmonika) werden wie es schon Tradition ist, aufspielen und Sabine Frost liest, dem Moto des Tages gehorchend, "Meer"-Geschichten.

Die Ausstellung ist bis zum 30. April in der Galerie Koch und Kunst in der Groß Neuendorfer Poststraße 12 zu sehen.