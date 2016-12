Stadtmusikanten und Wintergeschichten

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Erstmals hatte die Stadt- und Regionalbibliothek am Mittwoch zwischen Weihnachten und Silvester zu einem Aktionstag in ihre beiden Häuser eingeladen. Für die Mitarbeiter wurde es ein "Action-Tag", sagte Romy Kunert, die Leiterin der Einrichtung, um die Mittagszeit, als sich der erste Ansturm der Besucher und die Aufregung ein wenig gelegt hatten.

"Um 9 Uhr, also eine Stunde vor der Eröffnung, mussten wir feststellen, dass im Haus 2 in der Collegienstraße die Heizung ausgefallen war", sagte sie. Wie lange die Reparatur der kaputten Wärmepumpe dauere, sei ungewiss. Daraufhin hieß es improvisieren. Die in der Kinderbibliothek geplanten Aktionen - Bastelstraße, Schminken, Erzähltheater, Vorlesestunde und Bilderbuchkino - wurden ins Haus 1 in der Bischofstraße verlegt. Die ersten Besucher, die pünktlich um 10 Uhr vor der Tür warteten, begleiteten die Bibliotheksmitarbeiter, halfen sogar beim Tragen von Büchern und Utensilien. Um Wartezeiten bei der Abgabe und Ausleihe zu vermeiden, wurde kurzfristig noch ein zweiter PC am Tresen von Haus 1 installiert.

Für Romy Kunert ist der Aktionstag trotz des holprigen Starts ein großer Erfolg: "Viele Leute sind gekommen, weil sie zwischen den Feiertagen Zeit haben, um unser Angebot kennenzulernen." Neue Leser erhielten sogar eine Ermäßigung von 50 Prozent auf die Jahresgebühr.

Mitarbeiterin Monika Klauschke zog die jüngsten Besucher mit dem Märchen von den Bremer Stadtmusikanten in ihren Bann. Ihre Kollegin Angela Grigutsch präsentierte Literatur und Spiele, die sich an Demenzkranke, deren Angehörige und Pflegekräfte richten. Dazu gehören Puzzle mit drei oder vier Teilen, ein Memory-Spiel mit Bildern von Stars der 1950er- und -60er-Jahre, Bücher mit Reimen und einfache Geschichten. "In Zukunft wollen wir uns verstärkt dieser Nutzergruppe widmen", sagte Romy Kunert. Während Kinder in der zweiten Etage Lesezeichen bastelten, lauschten ihre Eltern und Großeltern im Erdgeschoss humorvollen Wintergeschichten, vorgelesen von Peggy Einenkel vom Kleist Forum.