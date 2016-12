Preussen machen es erneut

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Wie im vergangenen Jahr gewinnen die Waldstädter den Pokal in einem hochspannenden Finalduell gegen die Bernauer vom Punkt. Ebenfalls wird Kim Schwager mit acht Treffern erneut bester Torschütze, verletzte sich jedoch am Knie.

Preussens Mittelfeldmann Steven Zimmermann lĂ€sst FSV-Schlussmann Florian BrĂŒggemann beim entscheidenden Versuch aus neun Metern keine Chance und trifft halbhoch in die rechte Ecke.

Die Auslosung direkt vor dem Turnierbeginn versprach den zahlreichen Zuschauern bereits während der Gruppenphase spannende Duelle. So traf der FSV Bernau in der Gruppe A auf die Landesklassenvertreter von Eintracht Wandlitz, Fortuna Britz und Grün-Weiß Ahrensfelde. In der Gruppe B erwischte Joachimsthal Schorfheide das Hammerlos und traf auf die Brandenburgligisten Einheit Bernau, Union Klosterfelde und Gastgeber Preussen.

Vorher schon als Titelkandidat gehandelt, kristallisierten sich die Bernauer schnell als Favorit in ihrer Gruppe heraus und gewannen diese ohne Punktverlust vor Grün-Weiß Ahrensfelde.

In der anderen Gruppe standen die Eberswalder den Bernauern in nichts nach und zogen ebenfalls ohne Punktverlust ins Halbfinale ein. Dabei boten sie den Fans beim 5:4-Sieg über Union Klosterfelde ein torreiches Spektakel. In einem sonst fairen Turnier war der einzig negative Höhepunkt, dass Klosterfeldes Dennis Tietz nach einer Rangelei, die aus einem überharten Foulspiel resultierte, die rote Karte sah und vom Turnier ausgeschlossen wurde.

Besondere Spannung versprach das letzte Spiel der Gruppenphase. Im Duell der Brandenburgligisten machten Einheit Bernau und Union Klosterfelde den letzten Halbfinalteilnehmer unter sich aus. Schlussendlich siegte Union ungefährdet.

Nachdem die Gruppenphase über eine Spielzeit von zehn Minuten absolviert wurde, spielte man in den K.O.-Spielen über eine Dauer von zwei Mal sieben Minuten.

Im ersten Halbfinale mussten sich die Klosterfelder nach Toren von Torwart Florian Brüggemann und Ümit Ejder dem FSV Bernau geschlagen geben. Lange Zeit bestimmte der FSV das Spielgeschehen, ließ im Abschluss jedoch jegliche Präzision vermissen. Am gefährlichsten wurde es noch nach einem halbhohen Rückpass von Paul Röwer, der seinen Keeper Jeremy Hentsch zu einer Glanzparade zwang. Vier Minuten vor dem Schluss bewies FSV-Schlussmann Brüggemann dann seine ganze Schusskraft, als er den Ball von kurz hinter der Mittellinie zur Führung unter die Latte drosch.

Im zweiten Halbfinale zeigte sich Preussen sehr abschlussstark vor dem Ahrensfelder Tor, so war fast jeder Schuss ein Treffer und die Waldstädter siegten mit 5:2. Durch zwei Treffer von Kim Schwager ging Preussen schnell in Führung, verpasste es jedoch, frühzeitig zu erhöhen und Grün-Weiss kam kurz vor dem Seitenwechsel durch Vladimir Pestov zum Anschlusstreffer. Anschließend erhöhte Preussen auf 3:1, doch GWA kam wieder auf 3:2 heran. Durch zwei schnelle Tore machte Preussen das Vorjahresfinale gegen den FSV perfekt. Einzig Kim Schwagers Knieverletzung trübte die Freude. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Schwager bereits acht Treffer erzielt und wurde zum zweiten Mal in Folge bester Torschütze des Turniers.

Im Finale wirkten die Gastgeber giftiger und konzentrierter, während sich der FSV Bernau viele Abspielfehler leistete. So gingen die Preussen durch Raif Windiks schnell in Führung und hatten in den ersten sieben Minuten immer wieder Chancen, die Führung auszubauen. Der FSV brauchte einige Zeit, um richtig ins Spiel zu finden und auch torgefährlich zu werden. Im Laufe der zweiten Hälfte agierten die Bernauer zielstrebiger und kamen zu gefährlichen Torabschlüssen. Doch Justin Pehl und Ümit Ejder fanden ihren Meister in Preussen-Schlussmann Lennard Peter, während Raik Windiks einen Schuss von Nicolai Heidrich auf der Linie rettete. Auf der anderen Seite rettete der Pfosten für den FSV. Doch kurz vor dem Schluss erzielte Patrick Töpfer doch noch den Ausgleich.

Im Neunmeterschießen konnte FSV-Schlussmann Brüggemann zunächst den Schuss von Maik Wendland parieren, doch auch FSV-Neuzugang Milos Savkovic versagten im entscheidenden Moment die Nerven. Schlussendlich war es Torschütze Patrick Töpfer, der den Ball an die Latte schoss. So war es dann Steven Zimmermann, der den entscheidenden Versuch verwandelte und Preussen den 13. Titelgewinn des Cups bescherte.