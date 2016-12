SpaÃŸ beim Volleyball am Neujahrstag

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Am 1. Januar um 14 Uhr treffen sich Volleyballfreunde aus der gesamten Region zum Schwedter Neujahrsturnier 2017 in der Dreiklang-Sporthalle. Das Turnier ist eines der größten Volleyball-Events in der Region und erlebt diesmal seine achte Auflage. Anmeldungen sind noch bis 14 Uhr möglich. Die Turniermannschaften sind jedoch keine festen Vereinsteams, sondern werden erst vor Ort per Los zusammengestellt. 2016 fanden sich 60 Spielerinnen und Spieler zu zehn Mix-Teams zusammen.