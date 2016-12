"Den Arxes-Cup mÃ¼ssen wir auch verteidigen"

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Am letzten Spieltag der Hinrunde stand er noch selbst auf dem Feld. Nun betreute Steffen Sasse in Abwesenheit von Chefcoach Frank Rohde die Mannschaft und führte sie direkt zum Turniersieg. Lukas Grybowski traf den Trainer im Anschluss zum Gespräch.

Herr Sasse, das zweite Jahr in Folge im Neunmeterschießen gegen den FSV Bernau gewonnen. Brauchen Sie am Ende einfach diese Spannung?

So spannend brauchen wir das sicherlich nicht und von den Chancen hätten wir es auch vorher entscheiden müssen. Letztendlich war Bernau auch ein verdienter und guter Finalgegner.

War es denn von Beginn an das vorgegebene Ziel, den Titel unbedingt verteidigen zu wollen?

Ja, auf jeden Fall, das war unser Ziel.

Sie haben ihre Tore vor allem nach schnellen Kontern erzielt und immer wieder Kim Schwager in der Spitze gesucht. War das das Erfolgsrezept?

Das war von Beginn an so geplant, weil er einfach seinen Körper wunderbar einsetzen kann und in Kombination mit seiner Technik ist das schwer zu verteidigen.

Im Halbfinale verletzte er sich nach einem Zweikampf am Knie. Gibt es dort schon eine erste Diagnose?

Er hat vorher schon vorher zwei Schläge auf das Knie bekommen und beim dritten ist es dann passiert. Wahrscheinlich etwas am Innenband oder Meniskus. Er wird zum Arzt fahren und dann wird man sehen. Es ist natürlich verdammt ärgerlich.

Gibt der Turniersieg auch nochmal neuen Schwung für die Rückrunde? Das letzte Viertel der Hinrunde konnten wir schon positiv gestalten und dadurch hatten wir auch heute ein bisschen Auftrieb. Die Jungs waren motiviert und ich habe ihnen vorher gesagt, sie sollen einfach Spaß haben. Ich denke, das hat man dann auch gesehen.

Nachdem Sie jetzt den Bürgermeistercup verteidigt haben, wartet noch die Titelverteidigung beim Arxes-Cup auf Sie. Ja, den müssen wir auch verteidigen. Da wollen wir natürlich eine gute Rolle spielen. Ob wir ihn wirklich verteidigen können muss man sehen, es wäre aber natürlich schön und würde mich sehr für die Mannschaft freuen.