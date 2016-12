Wettbewerb fÃ¼r attraktive InnenstÃ¤dte

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Am 1. Januar startet die "CityOffensive Ostbrandenburg" der Industrie- und Handelskammer zum achten Mal. Das Ziel des Wettbewerbs ist es, die Attraktivität der Innenstädte nachhaltig zu steigern und lokale Akteure zu vernetzen. Händler, Gastronomen, Vereine, Schulen und die Verwaltungen sollen gemeinsam Konzepte entwickeln.

Das Motto der CityOffensive 2017 lautet: "Dein Erlebnis Innenstadt". Wie schon 2016 wird es zwei Kategorien geben: Kampagne und Event. Prämiert wird jeweils der erste und zweite Platz. Die Sieger erhalten 13500 Euro beziehungsweise 10000 Euro. Die Zweitplatzierten bekommen 10000 und 7500 Euro.

Der Ausschreibungszeitraum beginnt am 1. Januar und endet am 15. Februar. Die Bewerbungskriterien sind in diesem Zeitraum unter ihk-obb.de/cityoffensive2017 zu finden.

Für Interessierte gibt es einen Workshop, bei dem die Preisträger 2016 von ihren Erfahrungen berichten. Zudem werden digitale Trends bei der Kundengewinnung erklärt. Der Workshop findet am 23. Januar in der IHK in Frankfurt (Oder) statt.

Unterstützt wird die "CityOffensive Ostbrandenburg 2017" von Unternehmen, Verbänden und Sparkassen aus der Region.