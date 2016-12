Endspiel als hochkarÃ¤tiger Krimi

artikel-ansicht/dg/0/

VC Angermünde U 20 (im Bild Gregor Antony (l.) und Robert Drehmel in Aktion) siegte in der Partie um Platz 3 gegen die U-18-Landesauswahl. © Carola Voigt

Mit dem gerade gekürten Brandenburger U-20-Vize-Landesmeister und einer starken Truppe von Ehemaligen (Legendary) des gastgebenden VCA sowie einer Landesauswahl der Altersklasse U 18 und dem TKC Wriezen (3. Bundesliga) war das Turnier in der Mehrzweckhalle am Gymnasium hochkarätig besetzt. Die knappen Spiel- und Satzergebnisse waren Beleg für ein dichtes Spielniveau.

Verlor die "U 20" des VC Angermünde in der Vorrunde noch klar mit 0:2 Sätzen gegen Brandenburgs U-18-Auswahl, revanchierte sich die Truppe um Lucas Büttner später im "kleinen Finale" mit einem äußerst knappen 17:15 im Tiebreak (damit 2:1 nach Sätzen) bei den nur unwesentlich jüngeren "Kollegen".

Das Duell Jugend (VCA/U 20) gegen Erfahrung (TKC Wriezen) in der Zwischenrunde ging zwar deutlich nach Sätzen an den Gast aus Märkisch-Oderland, aber über weite Strecken hielten die Youngsters die Partie offen und lagen zwischenzeitlich auch mal mit 3 oder 4 Punkten vorn.

Absoluten Spitzensport boten die Partien zwischen dem TKC Wriezen und den VCA-Ehemaligen: Sowohl in der Vorrunde als auch im Finale lieferten sich beide Teams packende, faire und spannende Kämpfe bis zum Schluss - jeweils mit dem glücklicheren Sieger TKC.

An der Siegesfeier beteiligten sich natürlich alle Spieler, denn man kennt sich in der "Szene"; zudem sind im Wriezener Kader auch vormals in Angermünde ausgebildete Volleyballer. Der VCA bedankte sich abschließend bei der Sparkasse Uckermark für die Unterstützung und bei allen, die zum guten Gelingen dieses Turniers beigetragen haben. Es hätte auf alle Fälle wegen seiner sportlichen Güte wohl viel mehr Zuschauer verdient gehabt.

Resultate - Vorrunde: VCA U 20 - U-18-Landesauswahl 0:2 (22:25/22:25); VCA Legendary - TKC Wriezen 1:2 (30:32/ 27:25/13:15); Zwischenrunde: U-18-Landesauswahl - VCA Legendary 0:2 (19:25/ 19:25), TKC Wriezen - VCA U 20 2:0 (25:21/25:23); Spiel um Platz 3: VCA U 20 - U-18-Landesauswahl 2:1 (24:26/ 25:23/17:15); Finale: VCA Legendary - TKC Wriezen1:2 (25:17/19:25/16:18)