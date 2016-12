artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Ein 40 Jahre alter Mopedfahrer ist in Berlin-Reinickendorf von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Er war in der Nacht zum Freitag in der Residenzstraße unterwegs, als ein 18 Jahre alter Autofahrer ihn beim Abbiegen von der Holländerstraße übersah und mit seinem Wagen anfuhr, wie die Polizei mitteilte. Der Mopedfahrer stürzte, brach sich den Arm und kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 18-Jährige die Vorfahrt missachtet.