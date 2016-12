MeisterabschlÃ¼sse in GÃ¶tz

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam/Götz (MZV) Noch keinen guten Vorsatz fürs neue Jahr? Dann rauf auf die Karriereleiter! Wer im Jahr 2017 nach oben klettern will, dem kann bei der Umsetzung durch die Handwerkskammer Potsdam geholfen werden. Denn mit Jahresbeginn starten im Zentrum für Gewerbeförderung in Götz eine Reihe neuer Meisterlehrgänge und -vorbereitungskurse.

artikel-ansicht/dg/0/1/1540993/

"Mit der Meisterausbildung lässt sich ein wichtiger Meilenstein in der Karriereplanung realisieren. Denn die Meisterschüler werden auf die vielfältigen Anforderungen in der betrieblichen Praxis als selbstständiger Unternehmer oder leitender Mitarbeiter eines Betriebes vorbereitet. Im Übrigen erwerben sie mit dem Meisterbrief die Voraussetzung, eigenen qualifizierten Berufsnachwuchs ausbilden zu können", motiviert Tilo Jänsch all jene, die sich zu diesem Schritt entschließen.

So startet bereits am 9. Januar 2017 die Meistervorbereitung im Friseurhandwerk in Vollzeit. Kleine Gruppen garantieren konzentrierte Lernerfolge und individuelle Betreuung. Bereits im Mai 2017 sind die berufsfachlichen Teile (I + II) geschafft, sodass es möglich ist, bereits im selben Jahr die Meisterqualifikation abzuschließen!

Ab 10. Februar 2017 beginnt berufsbegleitend die neue bundesweit anerkannte Aufstiegsfortbildung zum/r Geprüften Kaufmännischen Fachwirt/in (HWK) jeweils freitagnachmittags und samstags. Der Lehrgang ist für Teilnehmer mit kaufmännischer Berufsausbildung bestens geeignet. Die Lehrgangskosten sind über das Aufstiegs-BAföG förderfähig.

Auch zu diesem Bildungsgang kann man sich am Montag, 16. Januar 2017, von 10:00 bis 12:00 Uhr im Zentrum für Gewerbeförderung, Am Mühlenberg 15, in 14550 Groß Kreutz OT Götz durch die Bildungsberater der Handwerkskammer Potsdam beraten lassen.

Wer sich über die 2017er Jahresangebote der Meisterausbildungen sowie die Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten, u.a. über das Aufstiegs-BAföG, bei der Handwerkskammer Potsdam beraten lassen will, hat dazu ebenfalls im Januar Gelegenheit (die Termine sind kostenfrei):

Am 11. Januar 2017 von 17:00 bis 19:00 Uhr in der Kreishandwerkerschaft Havelland, Waldemarstraße 15a, 14641 Nauen

Am 18. Januar 2017 von 17:00 bis 19:00 Uhr in der Handwerkskammer Potsdam, Charlottenstraße 34-36 (Beratungsraum Eingang Friedrich-Ebert-Straße)

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Info-Telefon für Fragen vorab: 033207-34105.