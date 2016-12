artikel-ansicht/dg/0/

Er besteht aus zwei Teilen: einem Literatur-Wettbewerb und einem Wettbewerb der Illustratoren.

Er wendet sich an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 7 bis 25 Jahren sowie aus Anlass des Jubiläums einmalig an alle Erwachsenen.

2. Die literarischen Wettbewerbsbeiträge sind nicht thematisch gebunden.

Auch im bildkünstlerischen Wettbewerbsteil können die Teilnehmer den Stil, die Form und die Technik der Arbeit frei wählen.

Der Umfang literarischer Beiträge ist handschriftlich auf acht DIN-A4-Seiten oder via Computer auf 15.000 Zeichen, der Umfang bildkünstlerischer Arbeiten auf vier Beiträge pro Märchen und Teilnehmer begrenzt.

3. Einsendeschluss im literarischen Teil des Wettbewerbs ist der 12. Februar 2017. Die Preise im Literatur-Wettbewerb werden am 19. März 2017 vergeben.

Der Illustratoren-Wettbewerb schließt direkt an und endet am 12. Mai 2017.

Die Preise für die besten Illustrationen werden am 11. Juni 2017 vergeben.

4. Die Märchen werden im Zeitraum vom 11. Januar bis 12. Februar 2017 in der Fouqué-Bibliothek, Altstädtischer Markt 8, und in der Geschäftsstelle des Brandenburger Wochenblatts (BRAWO), Neustädtischer Markt 22a, in gedruckter oder geschriebener Form entgegen genommen.

Die bildkünstlerischen Arbeiten zu den ausgezeichneten Märchen können vom 17. April bis 12. Mai 2017 in der Kinder- und Jugend-Kunst-Galerie "Sonnensegel", Gotthardtkirchplatz 4/5, und in der Wredow'schen Zeichenschule, Wredowplatz 1, eingereicht werden. Auch Fouqué-Bibliothek und BRAWO nehmen die Illustrationen entgegen.

5. Nach Abschluss der jeweiligen Wettbewerbsteile werden die Namen und Arbeiten der Preisträger (Märchen und Illustrationen) im Brandenburger Wochenblatt veröffentlicht und so einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

6. Die Jurys für den Märchen- und den Illustratoren-Wettbewerb bestehen aus maximal fünf Mitgliedern. Sie arbeiten unabhängig und getrennt voneinander. Die Literatur- und die Illustratoren-Jury wird jeweils von einem renommierten Künstler geleitet. Die Juroren werden unentgeltlich tätig.

7. Die Preisträger werden in folgenden Altersgruppen ermittelt:

7 bis 9 Jahre

10 bis 12 Jahre

13 bis 16 Jahre

17 bis 25 Jahre

8. Die erstplatzierten Teilnehmer jeder Altersgruppe werden mit einer UNDINE-Statuette (Gestaltung: Jan Beumelburg) und einem Geldpreis in Höhe von 150 Euro ausgezeichnet.

Die UNDINEN und Geldpreise werden von Unternehmen, Einrichtungen, Verbänden und Einzelpersonen.

Es können Sonderpreise gestiftet werden (z.B. Preis für das lustigste Märchen, Preis für das schönste Brandenburg-Märchen, Preis für das beste Gemeinschaftswerk). Die Sonderpreise sind in der Regel Geldpreise in Höhe von 150 Euro. Die Vergabe von Sonderpreisen ist nicht an den Sieg in einer Altersgruppe gebunden, wird dadurch aber auch nicht ausgeschlossen.

9. Alle Märchen und Illustrationen müssen mit folgenden Angaben versehen sein:

Name, Vorname, Alter, Adresse und wenn zutreffend auch Telefonnummer, gegebenenfalls Schule oder Einrichtung.

10. Mit der Beteiligung am UNDINE-Wettbewerb für neue Märchen überträgt der/die Teilnehmer/in ohne weitere Formalitäten die Verwertungsrechte an den Arbeiten auf die Veranstalter. Damit entfällt jegliche Abgeltung der Urheber.

Mehr Informationen gibt es unter 03381/525528 (BRAWO), 03381/584201 (Fouqué-Bibliothek), 03381/ 522837 (Galerie Sonnensegel), 03381 / 522104 (Wredow'sche Zeichenschule).