Das Ekel kehrt zurÃ¼ck

Mehr als 3000 Leute kamen im zu Ende gehenden Jahr zu den öffentlichen Veranstaltungen im Heidekrug-Saal. Für den Verein, der sich ehrenamtlich um den größten Joachimsthaler Veranstaltungsort kümmert, ist es ein Erfolg. Der Höhepunkt war 2016 die zwölfköpfige Balkan-Brass-Band Fanfare Ciocarlia. "Die kriegen sonst Stadien voll", sagt Jens-Tilo Weise vom Vereinsvorstand. Für die Band, die den Heidekrug vor Jahren als Proberaum nutzte, war es der Abschluss ihrer Welttournee. "Da waren wir im Prinzip ausverkauft und auch die Stimmung war am besten", sagt Weise. Das dürfte 2017 schwer zu toppen sein. Wild wird es auf der Bühne des Kulturhauses spätestens, wenn im Mai die Polkaholix auftreten. Die immerhin siebenköpfige Polka-Rockband dürfte zu den Konzerthöhepunkten im nächsten Jahr zählen. Die ersten musikalischen Gäste aber haben sich im März angekündigt: die kammersymphonische Akustik-Band Krispin aus Berlin.

Theaterfreunde werden ebenfalls bereits im März beglückt. Dann gibt es ein Wiedersehen mit den Uckermärkischen Bühnen und Ekel Alfred. Bereits 2016 haben die Schauspieler den berühmten "Silvesterpunsch" aus der Reihe "Ein Herz und eine Seele" auf die Bühne des Heidekrugs gebracht. Das Original mit Heinz Schubert als Alfred Tetzlaff wird am Sonnabend wieder im Fernsehen zu sehen sein. Am 18. März spielt die Truppe aus Schwedt dann die Episode "Der Sittenstrolch". Im November kommt das Ensemble noch einmal in den Heidekrug und präsentiert "Die Bombe". Für jüngeren Gäste, die mit der Kultfernsehserie nichts anfangen können, gibt es im Dezember wieder Kindertheater. Gespielt wird "Peter Pan".

Seit einem Jahr ertönt auch regelmäßig, immer freitags, der Kino-Gong im Heidekrug. "Das lief total durchwachsen", sagt Jens-Tilo Weise. Zwischen fünf und 100 Kinozuschauer fanden den Weg in den Saal. Die Lizenz für die ausgewählten Arthouse-Filme, bei denen es sich häufig um Dokumentationen handelt, teilt sich der Heidekrug-Verein mit einem Verbund aus mehreren Hundert kleiner Kinos in ganz Deutschland. Bisher finden sich noch keine Titel in der Programmvorschau. Dafür stehen die Kinotermine für 2017 bereits fest. Am 10.Februar startet die Saison. Die Filme werden rechtzeitig bekannt gegeben. Ende August wird die Leinwand wieder im Freien aufgestellt. Dann heißt es "Wanderkino im Skulpturengarten". Gezeigt werden Stummfilme mit Live-Begleitung.

Wie in jedem Jahr wird es auch 2017 einen Outdoor-Tag geben. Ende April geht es um Survivaltechniken, altes Handwerk und bedrohte Völker. Das Angebot richtet sich vor allem an Jugendliche. "Es kann keiner sagen, wir machen keine Jugendarbeit", sagt Jens-Tilo Weise auch mit Blick auf den Technik-Workshop, an dem die Teenager aus der Region 2016 teilnehmen durften. Dort lernten sie, das Licht richtig einzusetzen, die Regler am Mischpult zu bedienen oder Stecker zu löten. "Nicht ganz ohne Eigennutz", wie Weise zugibt. Denn das Heidekrug-Team freut sich über Verstärkung für die Veranstaltungen im Haus. 30 Mitglieder zählt der Verein. Auf mehrere Schultern verteilt, lassen sich die Events leichter stemmen.

3500Euro verschlingt das Haus jährlich an Betriebskosten. Das muss durch Vermietung und Eintritt wieder eingespielt werden. Finanzielle Unterstützung von der Stadt gibt es nicht. Der Verein hat dafür nur bedingt Verständnis. Während umliegende Gemeinden im Amtsbereich ihre Vereine zum Teil großzügig bezuschussen - Friedrichswalde gibt nächstes Jahr 11000Euro dafür aus - ist das in Joachimsthal kein Thema. Stattdessen werde auf die Schulden der Stadt verwiesen und darauf, dass Kultur eine freiwillige Aufgabe sei. Sie wird in Joachimsthal wohl auch 2017 von freiwilligem Engagement abhängen.

Programm: www.heidekrug.org