Singen, segnen, helfen

30 Hausbesuche an einem Tag, das ist Schwerstarbeit. Das ist aber auch Erfüllung, Freude, Segen. Es sind Kinder, die von Haus zu Haus ziehen, um Menschen zu besuchen, mit ihnen zu singen, zu erzählen und mit dem Zeichen C+M+B+17 ("Christus mansionem benedicat" - "Christus segne dieses Haus") Segen zu bringen. Es sind die Sternsinger, die in Angermünde schon vor dem Jahreswechsel unterwegs sind. Seit 26 Jahren gibt es die Sternsingeraktion der katholischen Kirche schon in Angermünde, seit etwa drei Jahren hat sich auch die evangelische Gemeinde angeschlossen und die Sternsingeraktion in eine ökumenische Gemeinschaft gewandelt, die dadurch neuen Aufschwung erfahren hat.

"Wir hatten immer weniger Kinder in unserer katholischen Gemeinde und es wurde von Jahr zu Jahr schwieriger, die Sternsingeraktion am Leben zu erhalten. Der Zusammenschluss mit den evangelischen Christen ist ein Segen und funktioniert wunderbar", erzählt Gabriele Küster, die seit 26 Jahren gute Seele und Motor der Aktion ist und die Kinder mit der Gitarre begleitet. Befindlichkeiten zwischen Katholiken und Evangelen gibt es keine. André Wiethölter, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde St. Marien, verabschiedet die Sternsinger mit einer Aussendungsandacht. Marien-Kantor Rainer Rafalsky begleitet die Kinder auf ihren Wegen mit seiner Gitarre. Frauen der katholischen Gemeinde kochen Mittagessen, zu dem sich alle im katholischen Gemeindehaus zusammenfinden und Erlebnisse austauschen, ehe sie wieder zur nächsten Runde ausströmen.

In diesem Jahr ist die Teilnehmerzahl mit 22 Aktiven so hoch wie nie zuvor, sodass drei Gruppen gebildet wurden, die zu den segensreichen Hausbesuchen in Angermünde und in die Dörfer ausschwärmen. Mit dabei sind auch Kinder der Caritas-Wohngruppen "Orte zum Leben".

"Es ist eine wunderbare Aktion, die in diesem Jahr ganz toll organisiert ist. Schon bei den Vorbereitungstreffen wurde gemeinsam gebastelt, es wurden die Lieder geübt und kindgerecht über die Hintergründe der Aktion informiert. Das macht allen richtig großen Spaß", betont Madlen Vietmeier, Leiterin der Caritas-Einrichtungen.

Rund 75 Haushalte wollen aufgesucht werden. Hinzu kommen die Seniorenheime. "Wir sind von morgens bis abends unterwegs. Das ist anstrengend aber man hat oft sehr berührende Erlebnisse, wenn die Leute zum Beispiel Tränen der Dankbarkeit und Freude in den Augen haben", erzählt Katrin Herzog aus Crussow, die die Aktion als evangelische Christin seit drei Jahren begleitet. Ihre Kinder Sara (3) und Johannes (5) sind mit Begeisterung dabei. "Ich finde es wichtig, Kindern auf diese Weise zu vermitteln, dass es Not auf der Welt gibt und dass man aktiv helfen kann. Sie wissen, worum es geht. Darüber wurde in den Vorbereitungstreffen gesprochen, darüber erzählen sie nun selbst bei den Besuchen", sagt Katrin Herzog.

Im Fokus der Sternsingeraktion 2017 steht Kenia, speziell die Region Turkana im Nordwesten des afrikanischen Staates, die extrem unter dem Klimawandel leidet. Turkana ist eine der trockensten Regionen der Welt. Hier regnet es kaum noch. Die Menschen leiden. Mit den Spenden der Sternsingeraktion soll den Menschen, den Kindern vor Ort geholfen werden. "Da sollen Brunnen gebaut werden", erklärt die neunjährige Anna wissend.

Für jedes Kind der Sternsingeraktion gibt es ein informatives und anschauliches Begleitheft, welches das hilfsbedürftige Land Kenia vorstellt, über den Alltag der Kinder dort berichtet, kindgerecht erklärt, was Klimawandel bedeutet und welche Folgen er hat, und auch konkrete Hilfs-Projekte der Sternsingeraktion vor Ort beschreibt.

All das motiviert neben dem Spaß, gemeinsam mit Gleichgesinnten zu singen und Freude zu schenken, also solch einen langen Tag von Haus zu Haus durchzustehen. Und auch die Spendenbereitschaft der Besuchten spornt an. "Meine Gruppe hat allein an einem Vormittag 300 Euro gesammelt", strahlt Madlen Vietmeier und ist mit Gabriele Küster gespannt, was drei Gruppen an zwei Vormittagen und zwei Nachmittagen insgesamt zusammensingen werden.

Am 6. Januar, dem Dreikönigstag, besuchen die Sternsinger den Angermünder Bürgermeister und singen im Rathaus.