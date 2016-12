"Angriff auf die Transparenz"

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Für die Stadtpolitik hält die Weihnachtspause zwischen den Feiertagen an. Doch einzelne Volksvertreter melden sich weiter öffentlich zu Wort, um auf die Mahnung von Bürgermeister Friedhelm Boginski an sie zu reagieren. Das Stadtoberhaupt hatte die Politiker in der letzten Parlamentssitzung des zu Ende gehenden Jahres hinter verschlossenen Türen an ihre Verschwiegenheitspflicht erinnert und angekündigt, ihnen diese Belehrung zum Unterschreiben vorlegen zu lassen.

Dies sei ein "Frontalangriff auf die Transparenz politischer Entscheidungsfindungen" gewesen, heißt es in einer Meinungsäußerung der fraktionslosen Stadtverordneten Ilona Pischel. Transparenz in der Politik bedeute freien Zugang zu allen Informationen, echte Beteiligung der Bürger und Rechenschaft durch total offene Kommunikation zwischen Politikern und Bürgern, erklärt die Volksvertreterin in ihrer zweiseitigen Stellungnahme. Rechtlich verpflichte die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg die ehrenamtlich Tätigen zu Verschwiegenheit. "Aber es gibt die politische Dimension der Verschwiegenheit und Nichtöffentlichkeit, die man in ihren weitreichenden Wirkungen nicht unterschätzen darf, denn sie beschneidet das Grundrecht der freien Meinungsäußerung", schreibt Ilona Pischel. Wenn der Bürgermeister beabsichtige, von den Volksvertretern eine Verpflichtungerklärung zur Verschwiegenheit abzuverlangen und sich dabei auf seine Auslegung der Kommunalverfassung berufe, dann stimme da doch etwas nicht. "Ich würde das als unzumutbares Verlangen empfinden, das zu meiner Auffassung von transparenter Politik im Widerspruch steht", betont sie. Ein offener und offensiver Umgang mit Informationen schaffe Vertrauen, Geheimniskrämerei, also Geheimhaltung, wo sie nicht nötig sei, schaffe Misstrauen und lasse Gerüchte entstehen. "Muss der Bürgermeister denn zwingend notwendig interne Beratungen mit den Fraktionsvorsitzenden durchführen? Als fraktionslose Stadtverordnete fühle ich mich von solchen Informationen ausgeschlossen", so Ilona Pischel.

Das Alternative Wählerbündnis Eberswalde hatte die Belehrung als "Maulkorberlass" kritisiert. Der Fraktionsassistent Gerd Markmann legt jetzt nach und verweist darauf, dass laut Kommunalverfassung die Verschwiegenheit nicht vom Hauptverwaltungsbeamten, also vom Bürgermeister, angeordnet werden könne. "Dies steht nur den jeweiligen Kommunalvertretungen zu", urteilt Gerd Markmann dazu.