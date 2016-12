Elf ParkplÃ¤tze am geplanten Drogeriemarkt

artikel-ansicht/dg/0/

Werneuchen (MOZ) Auf dem Grundstück des geplanten Rossmann-Drogeriemarktes an der Poststraße in Werneuchen werden elf Stellplätze entstehen. Die Stadtverordnetenversammlung Werneuchen stimmte in ihrer jüngsten Sitzung dem Antrag des Bauherrn auf Ablösung von neun Stellplätzen zu.