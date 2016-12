Gutsstall jetzt Urlaubsdomizil

artikel-ansicht/dg/0/

Günter Graumann und seine Frau Sabine haben die alten Stallanlagen von Gut Damitzow vor mehr als zehn Jahren erworben. Behutsam und mit langem Atem haben sie daraus ein Landhaus gemacht, das bewohnt werden kann. Günter Graumann sagt "Kultur-Remise" dazu. Er will den Bogen weit spannen zwischen wohnlicher Nutzung und Galerie. Das vorhandene kleine Dorfmuseum pflegt er weiter.

Seit dem Herbst zeigt Graumann in der nun weiß getünchten ehemaligen Pferdehalle die Aquarelle seines Freundes Bernard Lewandowski. "Diese Bilder passen wunderbar hierher. Sie zeigen Landschaften und jahreszeitliche Stimmungen", sagt Günter Graumann. Er ist Theologe und Psychologe aus Hamburg und hat sich in den kleinen Gutsflecken am Damitzower Schlosssee sofort verliebt.

Damitzow gehört heute zur Gemeinde Tantow. Die Geschichte des Gutes reicht bis in die Zeit vor dem 30-jährigen Krieg zurück. Zur Gutsanlage mit Schloss gehörten der Park, Speicher und Schmiede sowie ein großes Stallgebäude. Dieses Stallgebäude mit ehemaliger Wäscherei macht heute das Landhaus Damitzow aus.

In der Pferdehalle waren die Gespanne des Gutes untergebracht. "Die Einfahrten für die Wagen kann man noch an der linken Seite des Gebäudes sehen", erzählt Günter Graumann. "Unsere alte Pferdehalle beherbergte einst sieben Gespanne mit je vier Pferden. Hier waren also 28 Pferde untergebracht." Die genauen Daten hat Günter Graumann von einem Tantower Einwohner erfahren, der das Landhaus Damitzow im September besucht hat.

Günter Graumann hat inzwischen die stark verrosteten Säulen aus Gusseisen wieder aufgearbeitet und im Originalgrün der Gutsfarben, einem Moosgrün, gestrichen. Diese Säulen tragen die Pferdehalle, die in den 1980er Jahren zu einer Landmaschinen-Werkstatt der LPG umfunktioniert war.

Im angrenzenden Wäschereihaus des Gutes wurde einst Wäsche gewaschen, aber auch Lebensmittel wie Wurst hergestellt. In der ersten Etage, wo die Graumanns heute ihre Ferienwohnung im weitgehend sanierten Zustand haben, wohnten seit Kriegsende viele Familien. "Immer wieder kommen Nachfahren dieser Leute zu uns zu Besuch. Diese Besucher haben uns schon viel aus der Vergangenheit erzählt", berichtet Günter Graumann.

Mit Ausdauer und viel Eigenleistung hat er an seinem Traum vom Landhaus Damitzow gearbeitet. Ende 2016 zieht er Bilanz: "Die Grundfunktionen in der alten Pferdehalle, der Kultur-Remise, sind vorhanden und spielen schon ganz gut ineinander. Wir haben Schlafplätze für Biker und andere Wanderer. Sie können sich im neuen Sanitärraum duschen. An der Küchenzeile können sie sich Essen machen und die Mahlzeiten an den Tischen des Seeblick-Cafés zu sich nehmen." In diesem Sommer hat Günter Graumann mit seinem 90-jährigen Vater sechs Wochen in der Kultur-Remise gelebt. "Wir haben festgestellt, dass man hier ganz gemütlich wohnen und sich erholen kann."

Kontakt: 0170 1629464