Umtauschrausch bleibt aus

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Schreckliche Weihnachtsgeschenke? Fehlanzeige! In Eberswalde fällt der große Umtauschstress nach den Feiertagen aus. Einzelhändlern zufolge liegt das vor allem am ungebrochenen Trend zum Gutscheingeschenk. Umgetauscht wird außerdem eher im Online-Handel.

artikel-ansicht/dg/0/1/1541001/

Gefällt nicht? Das hat Angelika Meinhard nach Weihnachten diesmal überhaupt noch nicht gehört. Kein einziger Kunde wollte bei der Spielwarenverkäuferin vom "Kinderparadies" in der Rathauspassage etwas umtauschen. Dagegen haben an den Tagen nach dem Fest schon einige ihre Gutscheine eingelöst. "Die Auswahl ist so groß, da ist es doch besser, einen Gutschein zu schenken als irgendeinen Quatsch", findet sie selbst.

Gutschein-Geschenke kommen gut an und haben weitere Vorteile, weiß auch eine Kundin, die sich am Donnerstagvormittag für Enkel Johan im Laden umsieht. "Er hatte zum Beispiel zwei Holzeisenbahnen unterm Baum", das hätte sich vermeiden lassen, glaubt sie.

Kommunikation ist da für Tobias Zoch, Filialgeschäftsführer bei Medimax, das Zauberwort. "Große Geschenke wie Fernseher werden ja in den Familien abgesprochen", sagt er. So gehe es beim Umtausch eher um die kleineren Gaben. Los ging es damit gleich am 27. Dezember, knapp 50 Umtauschwillige seien bisher dagewesen. Vor allem mit doppelt geschenkten DVDs, "mal einem Kabel, auch einem Tablet". Selbst wer die Präsente schon Ende November gekauft hat, könne sie nach Weihnachten länger als die sonst üblichen 14 Tage umtauschen. "Wenn die Ware originalverpackt ist, haben wir damit keinen Stress", so Zoch.

Auch in der Goethe-Buchhandlung sind Doppelkäufe der häufigste Grund für den Umtausch. "Manchmal kommen fünf Kunden am Tag, manchmal einer", berichtet Buchhändlerin Cima Knaut. "Das verteilt sich auf die ersten zwei Wochen nach Weihnachten." Geld zurück gibt es in dem Buchladen nicht. "Entweder die Kunden suchen sich gleich etwas aus oder wir erstellen eine Gutschrift." Ihrer Branche geschuldet weniger kulant zeigt sich Rena Hucke von der gleichnamigen Parfümerie, ebenfalls in der Rathauspassage. "Wir hatten noch keinen Umtausch. Aber die Kunden wissen auch, dass wir da ziemlich rigoros sind", sagt sie. Wenn die Parfümflasche erst geöffnet ist und sich der Duft dann als Fehlgriff erweist, gibt es kein Zurück mehr. Sei jemand besonders skeptisch beim Kauf, gebe sie eher Duftproben mit. Verschlossene Ware tausche sie selbstverständlich um. Lieber setzt die Geschäftsfrau aber auf gute Beratung - und auf Gutscheine. "In diesem Jahr haben wir sehr viele hochwertige Gutscheine verkauft, im Schnitt 50er und aufwärts", sagt sie. Obwohl die Gutscheine laut Aufdruck bei ihr ein Jahr, rechtlich sogar drei Jahre gültig sind, holen sich viele Beschenkte ihren so schon bezahlten neuen Duft möglichst gleich nach Weihnachten.

Ganze vier Jahre gibt das Modehaus Kräft & Kräft in der Friedrich-Ebert-Straße den Kunden zum Einlösen ihrer Gutscheine. Das Geschäft damit hat sich zum festen Standbein entwickelt. "Allein im Dezember haben wir 200 bis 300 Gutscheine verkauft", sagt Tom Kräft, der das Modehaus mit seiner Frau Heike betreibt. "Seit fünf, sechs Jahren hat sich die Zahl auf einem hohen Niveau eingepegelt."

Den klassischen Vor-Ort-Umtausch gibt es daher auch in dem Haus, das höherwertige Mode sowie Dessous anbietet, immer seltener. "Wir hatten nur fünf Umtäusche bei dem doch guten Weihnachtsgeschäft", so Kräft. Dabei komme auch der inzwischen hohe Anteil an Stammkundschaft zum Tragen - man verlässt sich auf die Verkäuferinnen, die Vorlieben und Konfektionsgrößen der Beschenkten oft besser kennen als die Partner.

Im Online-Handel, den das Modehaus ausgebaut hat, ist der Umtauschrausch womöglich doch noch zu erwarten. "Die ersten Rücksendungen kamen heute", sagt Tom Kräft. "Da rollt gerade eine kleine Lawine auf uns zu." Mehr noch als sonst treten Kunden im Weihnachtsgeschäft vom Kauf zurück. "In der ersten Januarwoche kommt meist die Hälfte der Pakete zurück."