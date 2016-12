Fahrradboxen mit Ladestation

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1541002/

Torsten Jeran (l.) von der LAG Barnim und Panketals BĂŒrgermeister Rainer Fornell stellen die Fahrradboxen am Rathaus in Zepernick vor.

Torsten Jeran (l.) von der LAG Barnim und Panketals BĂŒrgermeister Rainer Fornell stellen die Fahrradboxen am Rathaus in Zepernick vor. © MOZ/Olav Schröder

Jeweils drei Fahrradboxen stehen jetzt am Rathaus Panketal sowie an der Einkaufspassage in der Heinestraße in Röntgental und damit in beiden Fällen in unmittelbarer Nähe der S-Bahnhöfe. Die Boxen, auch Farräder mit Kindersitz haben in ihnen Platz, schützen nicht nur wesentlich besser gegen Diebstahl und Zerstörung, wie Bürgermeister Rainer Fornell (SPD), sagt. Jede einzelne davon ist zudem mit einem Ladeanschluss ausgestattet. Die Akkus von Elektrofahrrädern können dort also während der Abstellzeit wieder aufgeladen werden. Für Pendler, die mit der Bahn zur Arbeit fahren, ist diese Möglichkeit nicht uninteressant. Die Boxen sind allerdings nicht nur für einige wenige Stunden zu haben, sondern werden von der Gemeinde mit einer Laufzeit von mindestens sechs Monaten vermietet.

E-Bikes erfreuen sich wachsender Beliebtheit, ob sie nun als City-Rad oder als Mountainbike daherkommen. 2015 wurden in Deutschland rund 535000 E-Bikes verkauft. Insgesamt gibt es in Deutschland rund 72 Millionen Fahrräder, die meisten davon ohne Elektro-Unterstützung. Die Zahlen gehen auf den Zweirad-Industrie-Verband in Bad Soden zurück, der von einer wachsenden Nachfrage im E-Bike-Bereich ausgeht. Seine Prognose liegt bei rund fünf Prozent pro Jahr. Angesichts der Annehmlichkeiten eines E-Bikes - weniger oder keine Kraftanstrengungen, kein Lärm, keine Emissionen - werden sie nicht nur bei älteren, sondern auch bei Radfahrern mittlerer Jahrgänge immer beliebter.

Dieser Trend soll auch im Landkreis Barnim unterstützt werden, wie Torsten Jeran von der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Barnim sagt. Über seine Geschäftsstelle laufen die Anträge zur Leader-Förderung der ländlichen Entwicklung. So unterstützte der Landkreis Barnim die Investition in Höhe von 8500 Euro für die Panketaler Fahrradboxen mit 5000 Euro im Rahmen der Integrierten Wirtschaftsentwicklungsstrategie.

Der Impuls für das gesamte Vorhaben geht auf das vor zwei Jahren aufgestellte Konzept zum Aufbau einer flächendeckenden Lade-Infrastruktur für Mobile zurück. Gemeint sind also Ladesäulen für Autos und Fahrräder. "Nach der 2008 beschlossenen Null-Emissions-Strategie des Kreises wird zwar schon viel Strom im Barnim produziert", sagt Torsten Jeran, "doch der eigene Verbrauch dieses Stroms ist noch relativ gering."

Die Gemeinde Panketal will bei der Verkleinerung dieser Lücke schrittweise mitwirken. Ein E-Bike als Dienstfahrrad für alle Mitarbeiter - das Fahrtenbuch weist eine rege Nutzung aus - gibt es bereits. Und nach den Erfahrungen mit dem Elektroauto eines Carsharing-Unternehmens wurden für das kommende Jahr im Haushalt 30000 Euro für die Anschaffung eines eigenen Elektro-Pkw für die Mitarbeiter bewilligt.

Die Fahrradboxen werden für monatlich 7,50 Euro (ohne Lademöglichkeit) beziehungsweise 12,50 Euro (mit Lademöglichkeit, Strom inklusive) vermietet (Kontakt Nadine Wilhelm, Telefon 030 94511116 oder E-Mail an nwilhelm@panketal.de.