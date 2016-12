Wellenritt in den Nationalpark

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Der Ärger mit der Fuß- und Radwegbrücke an der Schwedter Querfahrt will nicht aufhören. Erst war die Holzbrücke am Nationalpark ein Zankapfel wegen der Verwendung von Tropenholz, dann nahm sie Schaden beim Sturm Kyrill. Jetzt senkt sie sich in der Mitte bedenklich.

Die Fuß- und RadwegebrĂŒcke an der Schwedter Querfahrt hat sich in der Mitte um zirka 30 Zentimeter gesetzt und bietet jetzt ein imposantes Bild.

Die Schwedter Stadtverordneten haben auf ihrer letzten Sitzung im zu Ende gehenden Jahr beschlossen, 150 000 Euro für die Instandsetzung der Brücke an der Schwedter Querfahrt bereitzustellen. Das ist ein ordentlicher Batzen Geld, den die Stadt außerplanmäßig aus ihrem Budget zur Unterhaltung von Straßen und Wegen klauben muss.

Schon mit dem bloßen Auge ist zu erkennen, dass die Brücke Verformungen aufweist, die zwar interessant aussehen, aber so nicht gewollt und vor allem nicht statisch vorgesehen sind. Die Untersuchung durch einen Statiker ergab, dass das Tragwerk durchgebogen ist, in sich verwunden und verformt.

Der Wellenritt über die Brücke beeinträchtige zwar die Verkehrssicherheit nicht, so der Statiker. Die Dauerhaftigkeit des Bauwerkes sei jedoch in Gefahr, weil die Verbindungselemente für solche übermäßigen Verformungen nicht ausgelegt seien und Folgeschäden zum Beispiel am Geländer drohten. Eine aufwändige Reparatur soll die Schäden nunmehr beheben. Dafür sollen zeitweilig Pfähle in das Kanalbett gerammt werden, auf denen das Brückentragwerk von unten abgestützt und ausgehoben werden kann. Von den entlasteten Bögen sollen anschließend die Verbindungsgelenke abgeschnitten werden, die Bögen werden wieder in die richtige Höhe gehoben und mit neuen Verbindungen ausgestattet. Wenn alles wie geplant klappt, soll das aufwändige Manöver im April 2017 stattfinden.

Zunächst vermuteten die Verantwortlichen im Bauamt, dass es sich bei der Durchbiegung und Verformung um Spätfolgen des Orcans Kyrill von 2007 handelte. Damals wurden die Bodenträger der Brücke aus ihrer Achse gedrückt. Mit Seilzügen ist die Konstruktion damals wieder gerichtet worden und mit einem Windverband ausgesteift.

Der Statiker bestätigte zwar, dass die Schiefstellung der Brücke damals nicht vollständig beseitigt werden konnte. Viel interessanter ist jedoch seine Feststellung, dass möglicherweise schon beim Bau der Brücke die Ursache für die Verformung zu suchen ist. Das hat nichts mit dem verwendeten Bongossi-Holz zu tun, das Umweltschützer seinerzeit heftig kritisierten, weil Schwedt damit Raubbau in den Tropen unterstützte. Die Versicherung der Baufirma, es handele sich um FSC-zertifiziertes Holz, entpuppte sich kurz nach der Auftragsvergabe als Schwindel. Nun fand der Statiker heraus, dass offenbar auch bei der Montage geschummelt wurde. An einigen Trägern fand er untergeschobene Kanthölzer, mit denen Passprobleme ausgeglichen wurden. Der Vergleich von Plänen mit Montagefotos bewies, dass die Brückenbögen schief sowie 15 bis 23 Zentimeter tiefer eingebaut wurden als geplant. Diese Veränderung hätten die Konstruktion beeinträchtigt und zu größerer sowie ungleichmäßiger Durchbiegung geführt.