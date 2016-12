Viele SchulanfÃ¤nger haben SprachstÃ¶rungen

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Sprachstörungen werden bei immer mehr Kinder in Brandenburg diagnostiziert. Vielfach fallen die Defizite erst kurz vor der Einschulung auf. Ein Viertel der Sechsjährigen im Land erhält entsprechende Therapien. Experten raten, frühzeitig eine Diagnose zu stellen.

Nach einer Untersuchung des Wissenschaftlichen Instituts der AOK wird vor allem Jungen eine Unterstützung von Ärzten verordnet. Knapp 28 Prozent erhalten im Alter von sechs Jahren eine Sprachtherapie, bei den Mädchen sind es rund 20 Prozent. Damit liegt Brandenburg weit über dem Bundesdurchschnitt, der vier Prozentpunkte geringer ausfällt. Den höchsten Anteil der betroffenen Schulanfänger verzeichnet die Region Cottbus, aber auch in Oberhavel und Potsdam-Mittelmark werden besonders häufig Therapien verschrieben.

Helmut Schröder, stellvertretender Geschäftsführer des Instituts, führt die Probleme darauf zurück, dass Kinder oftmals unter "schwierigen sozialen und gesundheitliche Bedingungen" aufwachsen. Sprachtherapien seien nicht die einzige Lösung, so Schröder. "Präventive Maßnahmen in Kindergärten und Elternhäusern dürfen in ihrer Wirkung nicht unterschätzt werden."

In Brandenburg zählen Sprachstörungen zu den häufigsten Auffälligkeiten bei Einschulungsuntersuchungen, wie die Gesundheitsämter bestätigen. "Dieses Entwicklungsdefizit steht klar an erster Stelle", sagt Katherina Dea, Amtsärztin im Barnim. Es gebe eine große Bandbreite von Befunden, weshalb genau zwischen medizinischen und sozialen Ursachen unterschieden werden müsse. "Häufig stellen wir fest, dass Eltern mit ihren Kindern zu wenig sprechen", betont Dea. Sprache werde allerdings nicht durch Trickfilme oder Spiele erlernt, sondern durch aktive Kommunikation.

Zu einer ähnlichen Einschätzung gelangt der Verband der Kinder- und Jugendärzte. Es gebe Eltern, die bereits Säuglinge mit Handyfilmchen ruhig stellten, sagt der Verbandssprecher Hermann Josef Kahl. Kleinkinder säßen zudem stundenlang vor dem Fernseher. "Wir werden meist von den Eltern bedrängt, ihre Kinder zum Logopäden zu schicken. Doch wir sehen hier aber oft zuerst auch die Eltern in der Pflicht", sagt Kahl. Von einer alarmierenden Entwicklung spricht auch die Forschungsgesellschaft für kindliche Sprachstörungen. Dort fordert man flächendeckende Tests bereits in ganz jungen Jahren. Ähnlich äußern sich Logopäden. "Besonders Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen werden immer noch zu spät therapiert", sagt Cordula Winterholler, Geschäftsführerin des Bundesverbandes für Logopädie. Je früher der Befund erhoben werde, desto schneller führe eine Expertenhilfe zum Erfolg.