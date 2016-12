Verein und Trikotfarbe Ã¤ndern sich

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1541011/

Im Sommer 2015 hatte der Werfer eine Ausbildung zum Wasserbauer beim Wasser- und Schifffahrtsamt Brandenburg begonnen. Lebensmittelpunkt war fortan Potsdam. "Das Training in Löwenberg wurde damit zu einer Herausforderung", berichtet der der ehemalige Sportschüler (besuchte kurz die Eliteeinrichtung in Neubrandenburg).

Thiemer suchte einen Verein in Potsdam und landete dort beim ESV Lokomotive. Glücklich wurde er nicht."Da war ich knapp ein Jahr. Es hat nicht geklappt. Ich stand oft allein beim Training." Der mehrfache Landesmeister (er kam auch schon im Weitsprung zu Titelehren) zog weiter und trainiert nun seit einem halben Jahr beim RSV Eintracht 1949. "Ich bin froh, dass ich diese Lösung gefunden habe. Es wäre schade gewesen, wenn ich den Sport einfach so hätte aufgeben müssen."

Die Löwenberger verfolgen die Entwicklung mit gemischten Gefühlen. "Stahnsdorf stellte sich für Julius als eine erfolgversprechende Option heraus, um weiter seiner großen Leidenschaft nachgehen zu können", sagt Carolin Ulbrich. Die Leiterin des Leichtathletik-Landesstützpunktes Löwenberg/Zehdenick betont, dass Thiemer nun an drei Tagen in der Woche intensiv trainieren könne. "Mit Wurftrainer Tobias Schrock wurden bereits erste Pläne geschmiedet." Der sei in Ordnung, sagt der Jugendliche über seinen neuen Coach.

"Für das ehemalige Trainerteam bedeutete dies aber, Abschied nehmen zu müssen", so Ulbrich. Sie freute sich, dass es sich der Jugendliche nicht nehmen ließ, der Weihnachtsfeier seines Heimatvereins beizuwohnen. Beim Adventssportfest des Leichtathletik-Landesverbandes startete Thiemer im Kugelstoßen ein letztes Mal für den LSV und gewann in der Altersklasse U20 mit einer Weite von 13,68Metern.

Der zumindest vorerst letzte Sieg für den LSV? Ein komisches Gefühl? "Ein bisschen schon. Aber ich wusste, dass es irgendwann so kommen wird. Und am Ende spielt es für mich keine Rolle. Nur der Verein und die Trikotfarbe ändert sich."

Nicht ganz: Da Julius Thiemer nach dem Jahreswechsel der U20 angehört, muss er Wettkämpfe fortan mit der 6-Kilo-Kugel bestreiten. Eine große Umstellung? "Dass eine Kilo mehr macht sich schon bemerkbar. Und das nicht nur in der Weite. Der Bewegungsablauf bleibt, aber ich muss mich umstellen und ein Gefühl bekommen. Die neue Kugel ist ein ganz schönes Gewicht in der Hand." Auch der Diskus wird um 250 Gramm schwerer, wiegt nun 1,75 Kilo. "Das ist nicht so viel, macht aber auch was aus."

Das Diskuswerfen war über Jahre die Paradedisziplin des Löwenbergers. "Mittlerweile tendiert es aber eher zur Kugel." Grund: Beim RSV Eintracht würde es keine Diskusanlage geben. "Das ist schade, aber nicht zu ändern."

Fakt ist, dass sich Julius Thiemer auch künftig auf hohem Niveau beweisen will. In den zurückliegenden Monaten sei es nicht nach Plan gelaufen, wenngleich es bei den norddeutschen Meisterschaften für den Sprung auf das Podest reichte. Mit dem zweiten (Kugel) und dritten Platz (Diskus) sei er zufrieden. "Schade ist aber, dass es so wenige Wettkämpfe in diesem Jahr waren. Ich hatte einfach wenig Zeit durch die Ausbildung. Die geht vor. Aber nun wird es besser, da es nur wenige Meter zum Trainingsplatz sind."

Ist die deutsche Meisterschaft ein Ziel? "Das wäre cool. Aber ich gehe davon aus, dass es erst im übernächsten Jahr etwas wird."

So lange wollen die Löwenberger nicht auf ein Wiedersehen warten. "Julius hat versprochen, dass ihn der Vereinswechsel nicht davon abbringen werde, weiterhin bei unseren Wettkämpfen zu starten", betont Carolin Ulbrich. Schon am 25. Februar rechnet sie mit einem Start des Werfers beim Löwenberger Hallenmeeting in Zehdenick. An diesem Tag feiert Julius Thiemer seinen 18.Geburtstag. "Das wird mich aber nicht davon abhalten, nach Zehdenick zu fahren."